НАЗК не може перевірити інформацію про фінансування «Партії Шарія» через рішення Конституційного суду

Національне агентство з питань запобігання корупції не може перевірити інформацію про фінансування «Партії Шарія» через рішення Конституційного суду, який визнав неконституційними окремі повноваження агентства.

НАЗК у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило, що 13 жовтня отримало заяву громадської організації «ТОМ 14», яка створює проєкт журналістських розслідувань «Наші гроші», щодо можливих порушень вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» в частині фінансування політичних сил. За день до цього журналісти повідомили, що «Партію Шарія» фінансує мережа автозаправок «БРСМ-Нафта».

«Висвітлені факти та обставини та додані матеріали планувалось об’єктивно та всебічно врахувати в межах компетенції під час здійснення аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за другий квартал 2020 року після його надходження до Національного агентства», – розповіли в НАЗК.

При цьому агентство зазначило, що у зв’язку з дією карантинних заходів строк подання звітів за перший, другий та третій квартали 2020 року продовжений до 9 лютого 2021 року включно. Станом на 11 листопада звіт «Партії Шарія» за другий квартал 2020 року до НАЗК не надходив.

«Звертаємо увагу, що згідно з рішенням Конституційного суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 окремі повноваження Національного агентства визнано неконституційними, зокрема в частині направлення запитів до суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань для отримання інформації, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього завдань», – наголосили в агентстві.

«Таким чином, здійснення зазначеного аналізу Національним агентством унеможливлено в повному обсязі до прийняття проєкту закону, положення якого відновлять систему запобігання корупції в Україні в цілому», – підсумували в НАЗК.

Згідно з українським законодавством, відображення у звіті завідомо недостовірних відомостей є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, яка передбачена частиною 1 статті 159-1 Кримінального кодексу України.

Також у разі незазначення всіх відомостей, які мають відображатися політичною партією у звіті, інформація вважається неповною та є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що мережа автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» фінансує діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», лідером якого є блогер Анатолій Шарій.

Згідно з офіційним звітом, за перший квартал 2020 року «Партія Шарія» отримала пожертв на суму 1 168 653 гривні. З цих грошей на зарплату співробітникам витратили 224 714 гривень. Натомість журналісти з посиланням на неофіційну звітність стверджували, що лише за місяць партія витратила на зарплати 1,3 мільйона гривень.

У компанії «БРСМ-Нафта» заявили, що не мають жодного стосунку до «Партії Шарія». Сам Шарій прямо не відреагував на звинувачення.

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який залишив Україну у 2012 році на тлі відкритих кримінальних проваджень про застосування зброї та, ймовірно, неправдивих повідомлень Шарія про замах на нього. На відеосервісі YouTube він веде політичний блог, який має понад 2 мільйони підписників.

Улітку 2019 року блогер оголосив про створення політичної сили, «Партії Шарія». Вона взяла участь у парламентських виборах, але прохідного бар’єру не подолала. Реєстрацію самого Анатолія Шарія на чолі списку партії Центральна виборча комісія скасувала, оскільки Шарій не проживає в Україні з 2012 року.