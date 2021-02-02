Обвинуваченим у справі Шеремета продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва 2 лютого розглянув клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета військовому й музиканту Андрію Антоненку, лікарці Юлії Кузьменко та військовому медику Яні Дугарь.

Головуюча суддя Оксана Голуб зачитала рішення: продовжити тримання під вартою Андрія Антоненка на 60 діб (до 2 квітня), Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь – під грошовою заставою.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у коридорі, перед залою засідань перебували народні депутати, які прийшли взяти на поруки Андрія Антоненка. Їх не впустили до зали суду, посилаючись на рішення, де було частково обмежено доступ вільних відвідувачів, окрім представників ЗМІ.

2 лютого суд продовжив розглядати справу по суті й перейшов на стадію дослідження матеріалів справи. Згодом засідання перенесли на 9 лютого.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

На оприлюднених 4 січня записах нібито фігурує ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином вбити Шеремета. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012-им роком.

Національна поліція України повідомила, що слідство отримало «інформацію, що становить інтерес у розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета», у грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки.

У МВС не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь, оскільки записи нібито підтверджують версію слідства. Захисники Антоненка назвали цю заяву дезінформацією і звернули увагу, що «у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв’язок обвинувачених із будь-якими спецслужбами».