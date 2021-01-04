МВС: «білоруські записи» підтверджують версію слідства у справі Шеремета

Записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, підтверджують нинішню версію українських слідчих, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в інтерв’ю BBC News Україна.

За його словами, на справі військового Андрія Антоненка, військового медика Яни Дугарь та волонтера Юлії Кузьменко, яких звинувачують у виконанні вбивства журналіста, оприлюднені записи не позначаться.

На оприлюднених 4 січня записах нібито фігурує ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином вбити Шеремета. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012-им роком. Національна поліція повідомила, що слідство отримало «інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета», у грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки

У МВС не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь.

«В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд в суді це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину», – сказав Шевченко.

Речник МВС наголосив, що інформація «підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли несамостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб».

Шевченко висловив сподівання, що нова інформація зможе допомогти в пошуку досі невстановлених замовників та організаторів вбивства.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.