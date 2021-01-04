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04 січня 2021, Київ 19:55
Новини | Події

МВС: «білоруські записи» підтверджують версію слідства у справі Шеремета

Під час акції «Білими нитками» на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь, обвинувачених у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Київ, 22 грудня 2019 року

Записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, підтверджують нинішню версію українських слідчих, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в інтерв’ю BBC News Україна.

За його словами, на справі військового Андрія Антоненка, військового медика Яни Дугарь та волонтера Юлії Кузьменко, яких звинувачують у виконанні вбивства журналіста, оприлюднені записи не позначаться.

На оприлюднених 4 січня записах нібито фігурує ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином вбити Шеремета. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012-им роком. Національна поліція повідомила, що слідство отримало «інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета», у грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки

У МВС не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь.

У Києві відкрили меморіал журналістові Павлу Шеремету – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві відкрили меморіал журналістові Павлу Шеремету – фото

«В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд в суді це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину», – сказав Шевченко.

Речник МВС наголосив, що інформація «підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли несамостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб».

Шевченко висловив сподівання, що нова інформація зможе допомогти в пошуку досі невстановлених замовників та організаторів вбивства.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє

Печерський районний суд Києва продовжив терміни запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь, Юлії Кузьменко й Андрієві Антоненку

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