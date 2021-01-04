Нацполіція в грудні отримала інформацію, яка може вказувати на замовників вбивства Шеремета

Слідство Національної полції отримало «інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета» в грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки. Про це Нацполіція заявила 4 січня після того, як медіа поширили інформацію про ймовірні наміри режиму Олександра Лукашенка організувати вбивство журналіста.

«Документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину», – йдеться в заяві.

За повідомленням правоохоронців, фрагменти цієї інформації оприлюднені в інтернеті. Ймовірно, йдеться про дані з записів розмов ймовірно ексочільника КДБ Білорусі Вадима Зайцева, які сьогодні оприлюднили «Українська правда» та EUObserver. На цих записах «невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета», зокрема, за допомогою бомби чи отрути.

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«На даний момент слідство Нацполіції отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій», – зазначили в Нацполіції.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.