«Тебе звинувачують у тому, до чого ти не причетний». Обвинувачені у вбивстві Шеремета вже рік під арештом

Обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко провів уже рік за ґратами у слідчому ізоляторі. Іншу фігурантку справи, Юлію Кузьменко, кілька місяців тому суд відпустив під домашній арешт. За цей рік, як стверджують адвокати обвинувачених, істотних доказів причетності Антоненка і Кузьменко до вбивства журналіста слідчі так і не надали. Замовників і організаторів убивства журналіста слідство також не встановило. Усі судові засідання супроводжуються акціями протесту з вимогою відпустити обвинувачених.

Убивство Павла Шеремета (автомобіль журналіста підірвали 20 липня 2016 року в центрі Києва) – одна з найгучніших кримінальних справ в історії сучасної України. Обставини цього злочину не з’ясовані, попри те, що рік тому Міністерство внутрішніх справ провело пресконференцію, на якій оголосили про затримання можливих убивць.

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», поговорив із Юлією Кузьменко і Андрієм Антоненком.

Із Антоненком, музикантом і військовослужбовцем, ми зустрілися в невеликій кімнаті для побачень у Лук’янівському СІЗО в Києві. По суті, це клітка з ґратами на вікнах і залізними стільцями.

Андрій каже, що і через рік після арешту не розуміє, у чому його звинувачують. Перші дев’ять місяців у СІЗО він провів в окремому ізоляторі, останні три місяці – в загальній камері. За його словами, вони стали для нього окремим випробуванням.

«Є повне нерозуміння того, що відбувається, розуміння того, що тебе звинувачують у тому, до чого ти взагалі не причетний, – наголошує Антоненко. – Це відверте знущання і катування людей, хоч і без фізичного втручання: затоноване подвійне скло, приміщення три на три метри. Три кроки вперед, три кроки назад і один крок до умивальника».

Антоненка затримали 12 грудня 2019 року. Поки йому і ще двом фігурантам справи вручали постанови про підозру у вчиненні злочину, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів гучну пресконференцію в присутності президента Володимира Зеленського. Там він надав журналістам результати розслідування справи Павла Шеремета і заявив: «Інформація, яку ви отримаєте, на жаль, не тільки сенсаційна, але й шокує».

Рік тому слідство назвало Андрія Антоненка організатором убивства журналіста. Пізніше кваліфікацію йому змінять уже на «виконавця».

Один із ключових доказів у справі, який продемонстрували журналістам, – відеозаписи з камер спостереження. На них двоє осіб, чоловік і жінка, закладають вибухівку під автомобіль Шеремета. За версією слідства, це Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.

Антоненко наголошує, що на запису не він.

«По-перше, видно, що там люди йдуть одного зросту. А в нас розбіжність із Юлею 15 сантиметрів, це видно, – каже він. – По-друге, людина, видно, що вона така ширококостий: там широкий таз, короткі ноги, квадратні плечі, коротка шия, зачіска. Він повністю мій антипод».

Серед інших доказів, озвучених МВС, – телефонні розмови підозрюваних, їхнє листування і експертиза, зроблена в Британії. Але, за словами журналістів проєкту «Слідство.Інфо», які від самого початку розслідують вбивство Павла Шеремета, – експертизи, на які посилається слідство, суперечать одна одній.

«Слідство.Інфо» отримало результати експертизи, на яку посилається міністр Аваков. Цей документ не містить однозначних висновків, що люди на відео і підозрювані – ті самі особи, – наголошує Анна Бабінець, журналістка «Слідства.Інфо». – В поліції нам кажуть: відеозаписи не ідеальні, але інших немає».

Прессекретар МВС Артем Шевченко вважає заперечення самого Антоненка і Бабінець некритичними.

«Це не аргумент: мені здається, що це не він. Зрозуміло, що там облич не видно, ясна річ. Тому що ці камери дають ось такі зображення і якість, які є, а не кращі», – відповідає він.

За першою версією слідства, вбивство Шеремета Антоненко здійснив, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси». Саме таке формулювання міститься у підозрі.

Антоненко каже, що таких ідей не підтримує. А пізніше формулювання про ультранаціоналізм і арійську расу взагалі прибрали з документа.

«Слідчий при адвокаті заявляє: та чого ти паришся, Андрію Сергійовичу, не переживай, це ж ми вам із іншої справи причепили. Тобто це ніби взагалі не ваше. При адвокаті! Адвокат аж підскочив, – згадує обвинувачений. – Тобто як це – «з іншої справи»?!.»

Друга обвинувачена – дитячий кардіохірург і волонтерка Юлія Кузьменко. Вона зараз перебуває під домашнім арештом, постійно носить на нозі електронний браслет. Запобіжний захід їй змінили чотири місяці тому.

«Це не найзручніша річ, б’є досить серйозно», – показує браслет Кузьменко.

Жінка наполягає: у день вбивства Шеремета вона була вдома із сім’єю, а дізналася про теракт із новин.

«Після цього я полізла ще в гугл шукати, хто такий Павло Шеремет, – розповідає вона. – Чомусь сторона обвинувачення вважає це доказом моєї причетності».

За словами адвокатів Кузьменко й Антоненка, навіть через рік після резонансної пресконференції, на якій представники слідства публічно звинуватили їх у скоєнні злочину, ніяких нових доказів їхньої причетності до справи так і не було надано.

«Про що ми тут взагалі говоримо? Це одразу справа переводиться в якісь політичні площини, вони в підсумку й були гарантією того, що я провела 8 місяців у тюрмі, а Андрій там уже рік, – каже Кузьменко. – Тому що судді на себе не беруть відповідальність, не намагаються взагалі розібратися у цій справі, особливо після брифінгу з участю Зеленського».

Із усім тим, цьогоріч риторика Зеленського стосовно справи Шеремета помітно змінилася. Журналістам президент України заявив: у пресконференцію його «втягнули», а сама справа – надзвичайно складна.

«Якщо вони вбивці, вони сядуть у тюрму. Якщо ні – то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей, – пообіцяв Зеленський. – Зараз цю справу веде і відповідає за неї Арсен Аваков. Він це знає. Це дійсно його справа, і він відповідальний за результат цієї справи».

Сам очільник МВС Арсен Аваков публічно про справу Шеремета більше не висловлювався. У поліції ж продовжують наполягати, що доказів причетності Антоненка і Кузьменко до вбивства у слідства достатньо. Далі – слово за судом.

«Довгі три роки від слідства суспільство вимагало одного: дайте результат. Причому викручували руки: дайте результат сьогодні, завтра, післязавтра, кожен день, – скаржиться прессекретар МВС Артем Шевченко. – Слідство взяло на себе сміливість цей результат дати. Прокуратура з цим погодилася».

Нещодавно тримання під вартою Андрієві Антоненку продовжили ще на два місяці.

Він каже, що найважче для нього – розлучення з сім’єю. Перший раз побачитися з дружиною Антоненкові дозволили лише через кілька місяців після арешту.

«Коли вона прийшла в перший раз, ми десь хвилини чотири мовчали просто, – згадує він. – Ось так просто сиділи, рука до руки. Вона взагалі у мене герой».

На нестикування у матеріалах справи Шеремета в Україні звертає увагу багато публічних осіб, у тому числі журналісти видання «Українська правда», де працював Шеремет. Судові засідання про продовження арешту Антоненка і Кузьменко постійно супроводжуються акціями протесту: люди вимагають їх звільнити.

«Вони шукають вихід, а вихід там, де вхід. На моє переконання, немає нічого такого складного у тому, щоб просто визнати, що це була помилка», – каже Андрій Антоненко.