Справа Шеремета: суд відмовився викликати на допит Зеленського, Авакова та Рябошапку

Шевченківський районний суд відмовився викликати на допит низку високопосадовців на клопотання захисту підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це суддя Оксана Голуб сказала під час засідання 21 жовтня.

За словами Голуб, суд відхилив клопотання сторони захисту щодо виклику на допит президента Володимира Зеленського, колишніх генеральних прокурорів Юрій Луценка та Руслана Рябошапки, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника Антона Геращенка, першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.

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«Як пояснила сторона захисту необхідність цього допиту: щодо обставини, які їм стали відомі щодо цього провадження. Разом із тим вбачається, що ці особи не були безпосередньо свідками обставин, що підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженню та не є свідками в розумінні статті 65 КПКУ. Що стосується інших осіб – працівників поліції, які є слідчими, або понятих, які брали участь у тих чи інших діях, також ми з цим обсягом будемо визначатись після дослідження письмових матеріалів», – заявила Голуб.

Вона уточнила, що сторона захисту зазначала також свідків, які можуть уточнити час та обставини затримання іншої фігурантки справи Юлії Кузьменко, і що суд визначиться щодо необхідності їх викликати після дослідження матеріалів.

В липні сторона захисту у справі Шеремета заявила про намір викликати на допит до суду Зеленського, Авакова, Рябошапку та Луценка.

21 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Під будівлею суду зібралися активісти, незгодні з обвинуваченнями проти обвинувачених у справі – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

На засіданні очікують розгляд зміни запобіжного заходу обвинуваченому Андрію Антоненку, який перебуває під вартою. Також планується завершення вступного слова сторін захисту.

28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні. Пізніше прокуратура зачитала обвинувальний акт, де йдеться, зокрема, що замовники та організатори на сьогодні не встановлені.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі. Це сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.