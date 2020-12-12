Річниця «справи Шеремета» – активісти прийшли на «похорон правосуддя» під Офісом президента

Кілька сотень людей прийшли на акцію «Похорон правосуддя. Річниця «справи Шеремета» під Офіс президента 12 грудня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Учасники тримали плакати, принесли з собою лампадки, пластикові квіти та вінки. Також вони принесли труну, одна з учасниць уособлювала Феміду. Труну активісти залишили перед будівлею ОП.

«Ми прийшли до Офісу президента, щоб символічно поховати правосуддя та справедливість. Це річниця утримання Андрія Антоненка за ґратами, початку абсурдного переслідування Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, річниця знищення прав та свобод людини в Україні за політичною мотивацією», – зазначили організатори події у фейсбуці.

Після «поховання правосуддя» на Банковій учасники запланували провести акції біля будівлі МВС та Генпрокуратури.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив під вартою одного з фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка. Юлія Кузьменко лишається під домашнім арештом, Яна Дугарь – під особистим зобов’язанням.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства та вказують на наявні у них алібі.