Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 грудня 2020, Київ 22:32
Новини | Суспільство

Річниця «справи Шеремета» – активісти прийшли на «похорон правосуддя» під Офісом президента

Учасники тримали плакати, принесли з собою лампадки, пластикові квіти та вінки

Кілька сотень людей прийшли на акцію «Похорон правосуддя. Річниця «справи Шеремета» під Офіс президента 12 грудня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Учасники тримали плакати, принесли з собою лампадки, пластикові квіти та вінки. Також вони принесли труну, одна з учасниць уособлювала Феміду. Труну активісти залишили перед будівлею ОП.

«Ми прийшли до Офісу президента, щоб символічно поховати правосуддя та справедливість. Це річниця утримання Андрія Антоненка за ґратами, початку абсурдного переслідування Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, річниця знищення прав та свобод людини в Україні за політичною мотивацією», – зазначили організатори події у фейсбуці.

Після «поховання правосуддя» на Банковій учасники запланували провести акції біля будівлі МВС та Генпрокуратури.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив під вартою одного з фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка. Юлія Кузьменко лишається під домашнім арештом, Яна Дугарь – під особистим зобов’язанням.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства та вказують на наявні у них алібі.

Глен Грант розповів деталі допиту його як свідка у справі Шеремета – відео
Embed
Глен Грант розповів деталі допиту його як свідка у справі Шеремета – відео

No media source currently available

0:00 0:02:02 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG