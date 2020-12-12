Під Офісом президента «поховали правосуддя» – фоторепортаж

12 грудня у Києві під Офісом президента України пройшла акція «Похорон правосуддя. Річниця «справи Шеремета». Кілька сотень людей прийшли висловити невдоволення станом справ у правосудді України, акцентуючи увагу на судовій справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Люди принесли під стіни труну, щоб символічно поховати правосуддя та справедливість, пояснили учасники акції. Пізніше учасників закликали піти під стіни Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора України.



Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 4 вересня суд розпочав розгляд провадження по суті.