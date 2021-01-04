Адвокат Юлії Кузьменко розповів, як «білоруські записи» вплинуть на справу про вбивство Шеремета

«Білоруські записи» з’явилися у публічному просторі 4 січня і вказують на те, що вбивство журналіста Павла Шеремета могли планувати на найвищому рівні. В Нацполіції України вже зробили заяву з приводу плівок, кажуть що інформацію щодо можливих замовників отримали ще наприкінці 2020 року. Як же оприлюднені записи можуть вплинути на долю обвинувачених у вчиненні злочину Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугар?

Авторитетне брюссельське видання EUObserver стало одним з основних джерел розповсюдження інформації щодо записів. Разом із міжнародним виданням цю інформацію оприлюднили «Українська правда», «Білоруський народний трибунал» та Телеграм-канал NEXTA.

Що на плівках?

Журналісти опублікували записи розмов 2012 року, голоси на яких нагадують голос тодішнього голови Комітету державної безпеки Білорусі Вадима Зайцева.

Аудіо та інші документи передав журналістам для розслідування старший лейтенант Ігор Макар – колишній заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Білорусі «Алмаз».

Учасники розмов нібито розглядали можливість ліквідації політичних опонентів Олександра Лукашенка, а також вбивства журналіста Павла Шеремета, який на той момент жив у Росії, з використанням вибухівки.

Спеціалісти НАТО з питань Білорусі, знайомі з Зайцевим, підтвердили подібність його голосу до голосу на записі. З 2013 року ексголова КДБ очолює приватний провайдер теле- та інтернет-послуг «Космос ТБ».

«Президент (Лукашенко – ред.) очікує на ці операції», – сказав Зайцев, згідно із записом у квітні 2012 року, коли проводив брифінг для співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа».

Він додав, що для нього важливо, «щоб ніхто навіть не думав про КДБ».

Як це вплине на справу Шеремета?

Нацполіція оперативно відреагувала на публікацію плівок, на відміну від Офісу генпрокурора.

Радіо Свобода направило запит до Офісу генпрокурора та прокуратури міста Києва.

По-перше, в Нацполіції наголосили, що та справа, яка у суді, стосується виконавців убивства, а от справа щодо замовників – у процесі розслідування.

По-друге, інформацію щодо можливих замовників, за їхніми словами, поліція отримала кількома тижнями раніше.

«Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив», – йдеться у повідомленні.

Слідство отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій, повідомляє пресслужба відомства.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко в коментарі телеканалу «Прямий» відмовився говорити про версію, що замовником вбивства міг бути сам Олександр Лукашенко. Повідомив про те, що в рамках слідства проводитимуть експертизу записів. А ще сказав, що на справу, яка розглядається у суді, де обвинувачення висунуті Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, ці плівки ніяк не вплинуть, адже їх вважають виконавцями.

«Ми завжди казали, що ті, хто виконавці, вони не були замовниками. Їм замовили. У цьому вбивстві, ми вважаємо, були й організатори», – сказав він.

Чи зможуть пов’язати обвинувачених із білоруським слідом?

Адвокат Юлії Кузьменко – Тарас Безпалий переконаний, що будуть намагатися прив'язати обвинувачених до «білоруських плівок», але цього зробити не вдасться.

«На 100% переконаний що вони цього не зможуть зробити, але так само переконаний, що вони будуть це робити, тому що їм це потрібно прив’язати. Вони фактично не маючи доказів об’явили трьох поважних людей підозрюваними і тепер їм треба якось із цієї ситуації виходити», – зазначає в коментарі Радіо Свобода Тарас Безпалий.

Захисник розповів, що наразі немає якихось висунутих звинувачень у зв’язках із білорусами, але у разі чого захист готовий надати аргументи про непричетність підзахисних.

Щодо «білоруських плівок», то у зв’язку з їхньою появою захист планує звертатися до СБУ.

«Ми не бачили цих записів офіційно, це лише публікації в пресі, які ми не можемо використовувати. Наразі думаємо подавати заяву до Служби безпеки України, щоб відповідно це розслідувалося як теракт і забиралася ця справа від МВС до СБУ», – зазначає адвокат.

Що ж до впливу на справу, то тактика захисту не зміниться, за словами Тараса Безпалого.

«Цей поворот із плівками створює певну суспільну думку і знову ж таки суспільство вчергове переконується, що слідство звинувачує не тих осіб, які причетні до вбивства Павла Шеремета. На тактику захисту яка є наразі це жодним чином не вплине», – пояснює адвокат.

Телеграм канал NEXTA та «Білоруський народний трибунал» разом із плівками опублікували документи, які можуть свідчити про збір інформації та стеження за Павлом Шереметом.

Журналіста «Української правди» Павла Шеремета підірвали разом із автомобілем 20 липня 2016 року в центрі Києва.

У грудні 2019 року слідство оголосило підозри сержанту Сил спеціальних операцій Андрію Антоненку (Riffmaster), військовому медику Яня Дугарь та волонтерці Юлії Кузьменко.

Усі троє підозрюваних категорично заперечують свою причетність до вбивства Павла Шеремета.

4 вересня 2020 року суд розпочав розгляд провадження по суті.

Андрій Антоненко перебуває під вартою з моменту затримання.

Юлія Кузьменко наразі під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь під особистим зобов’язанням та грошовою заставою 168 тисяч гривень.

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