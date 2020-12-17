Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою попри заяви про ризики для його здоров’я

Шевченківський районний суд відмовився пом’якшити запобіжний захід фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, ветерану бойових дій Андрію Антоненку.

Захист Антоненка просив змінити йому утримання під вартою на особисте зобов’язання через те, що ветеран скаржився на погіршення самопочуття. Лікар, який робив йому операцію на нозі, виступив у суді і підтвердив, що утримання в слідчому ізоляторі погано позначилося на стані його пацієнта.

Суд зобов’язав керівництво Київського слідчого ізолятора надати Антоненку медичну допомогу, зокрема медичне обстеження та лікування встановленого діагнозу.

«(Суд – ред.) надає згоду на етапування останнього до відповідного медичного закладу для надання медичної допомоги згідно з призначенням лікаря. Про вжиті заходи повідомити суд», – зачитала ухвалу суддя Оксана Голуб.

Минулого разу суд відмовився змінити запобіжний захід Антоненку 7 грудня.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд розпочав розгляд провадження по суті.