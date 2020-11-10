Навіщо слідчі викликали британського військового експерта як свідка щодо вбивства Шеремета?

У вівторок, 10 листопада, британський військовий експерт Глен Грант прибув на допит старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Василя Бирка. Саме ця установа останнім часом займалася досудовим слідством у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Гранта викликали повісткою ще 4 листопада на допит як свідка, він приїхав із Риги в Україну спеціально для допиту. Допит тривав близько трьох годин. Деталі допиту британець розповів журналістам.

Військового експерта викликали на допит після того, як він опублікував відкрите звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Зокрема, у ньому йдеться про власний погляд автора на обвинувачення і тримання Андрія Антоненка.

«У британській армії ми маємо власну систему правосуддя, і тому ми вивчаємо право, перебуваючи в академії. Протягом своєї кар’єри ми регулярно отримуємо обов’язкове підвищення кваліфікації. Я обвинувачував, захищав і входив до складу присяжних більш ніж у 100 військових справах, включаючи захист солдатів у цивільних судах і навіть у вищому суді Лондона. Як начальник військової в’язниці я мав повноваження судді. Правосуддя і захист прав людини для мене означають дуже багато», – пише автор у відкритому зверненні.

У тому ж листі Глен Грант називає справу Шеремета і арешт Антоненка публічним шоу (your public show – англ.). Далі він поверхнево аналізує справу, де говорить про те, що Антоненка незаконно тримають під вартою понад 300 днів. Власне, це і стало предметом розмови із слідчим цього дня.

«Я щойно зустрівся з представниками поліції. Був на допиті здебільшого щодо мого відкритого листа міністрові Авакову. Питання були звичайними. Мене допитували як свідка і також задавали чимало запитань щодо листа. Які висновки з цього можна зробити? Що в українській правовій системі у вас немає належних стримувальних і регулювальних факторів», – розповів журналістам Грант.

Британець як у своєму листі, так і під час розмови із журналістами наголосив, що жодним чином не стверджує, винен чи ні Андрій Антоненко у вбивстві Павла Шеремета. Але він переконаний, що наявної інформації, доказової бази, недостатньо не лише для того, щоб тримати Антонека під вартою, а й щоб звинувачувати його у злочині.

«Це викликає тривогу, бо у правовій системі, якщо поліція надає недостатньо доказів, прокурор, коли бачить таке, повинен казати: «тут недостатньо доказів, його потрібно відпустити». Якщо прокурор це пропустив, тоді суд повинен сказати: «тут недостатньо доказів, його потрібно відпустити». У найгіршому випадку міністри мають подивитися і сказати: «тут щось не так». Але те, з чим ми зіштовхнулися у цій системі, – усі чотири рівні працюють разом, як один. І це не правильно. Такого не повинно бути. Вони повинні бути стримані і врегульовані на кожному рівні. І це стало зрозумілим під час допиту», – вважає Глен Грант.

Він каже, що в основному у нього запитували, «навіщо був написаний цей лист», що, на його думку, неправильно. Загалом Гранта викликали на допит як свідка, який може знати організаторів убивства Павла Шеремета.

На сьогоднішній день слідство досі не встановило замовника вбивства Павла Шеремета. Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета, відкидають будь-які звинувачення у свій бік. Ба більше, Кузьменко й Антоненко наводять той факт, що у них різниця в зрості – майже у 15 сантиметрів. Натомість підозрювані на відео візуально виглядають як люди одного росту.

У грудні 2019 року Міністерство внутрішніх справ, із участю на той момент генерального прокурора України Руслана Рябошапки, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і президента України Володимира Зеленського, провело брифінг, на якому, начебто розкриваючи деталі слідства, підозрюваних було названо ймовірними вбивцями. Відтоді змінився генеральний прокурор, справа дійшла до суду. Утім, за твердженнями захисників усіх трьох підозрюваних, у прокуратури немає доказової бази, про що вони неодноразово заявляли на судових засіданнях.

У свою чергу, сторона обвинувачення наполягає на причетності Антоненка, Кузьменко і Дугарь до вбивства журналіста, а як доказ надають портретно-психологічну експертизу підозрюваних із камер спостереження.

«Криміналістичний аналіз ходи забезпечує умовно-достатні докази на підтвердження того, що Особа №1 у досліджуваних кадрах відеоспостереження є Особою №2 в еталонних кадрах відеоспостереження», – мовиться в експертизі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Адвокати Юлії Кузьменко поскаржилися до дисциплінарної палати кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України. З третьої спроби палата таки розглянула це питання і ухвалила рішення.

«Експерти не дотрималися певних вимог інструкції про призначення судових експертиз», – заявив керівник дисциплінарної палати Володимир Рудниченко.

В результаті експертів Юрія Ірхіна й Андрія Семенця, на яких і подавали скаргу, – притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Щоправда, чи врахує таке рішення дисциплінарної палати суд, – невідомо, адже юридично на хід судового дослідження воно не впливає.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

Глен Грант – підполковник британської армії, випускник академії Сандхерст, консультант багатьох вищих посадових осіб у галузях оборони і державної безпеки. Співробітник Українського інституту майбутнього.