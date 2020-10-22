Сутички під судом у справі Шеремета: у «Демсокирі» заявляють про арешт автомобіля члена партії

Співробітники поліції арештовують автомобіль голови Київського осередку партії «Демократична сокира» – про це повідомили кілька представників партії, в тому числі член політичної ради Юрій Гудименко, 22 жовтня.

«До голови Київського осередку «Демсокири», кандидата в депутати Олега Сабадаша на роботу приїхали співробітники поліції арештовувати машину Олега, яка вчора була запаркована під будівлею суду по Риффу (ветерану бойових дій Андрію Антоненку, позивний «Ріффмастер» – ред.)», – написав Гудименко.

За його словами, підставою для арешту машини стало те, що вона «є речовим доказом у справі про перешкоджання діяльності суду, яку відкрито за фактом вчорашніх подій».

При цьому в пресслужбі київської поліції Радіо Свобода повідомили, що не мають інформації про цей арешт.

Напередодні під будівлею Шевченківського районного суду Києва сталася штовханина між активістами, які прийшли на підтримку фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, та поліцейськими. Активісти намагалися блокувати виїзд з території суду, щоб завадити вивезенню Антоненка назад до слідчого ізолятора після того, як суд подовжив йому арешт.

У сутичках постраждали кілька людей, щонайменше одному учаснику знадобилася госпіталізація. Поліція заявила про порушення кримінальної справи за фактами втручання в діяльність правоохоронців.