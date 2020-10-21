Обвинуваченим у справі вбивства Шеремета продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокурора і подовжив запобіжний захід фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Андрію Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь під особистим зобов’язанням та грошовою заставою у 168 тисяч гривень.

Захист під час засідання запевняв, що нині немає наявних ризиків, які могли би свідчити проти обвинувачених. Натомість прокуратура продовжує наполягати, що Антоненко, Дугарь та Кузьменко можуть тиснути на свідків чи учасників процесу.

Тим часом під стінами Шевченківського районного суду зібралося кілька сотень людей на підтримку обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета. Вони блокують виїзди з території суду.

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи вбивства журналіста Павла Шеремета.

На засідання впустили лише операторів та фотографів, без кореспондентів, посилаючись на карантинні обмеження та новий рекорд захворювань на COVID-19 в Україні.

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Суд відхилив апеляцію захисників Антоненка на тримання його під вартою 6 жовтня. Також суд відхилив клопотання про взяття на поруки.

Тоді ж під стінами Київського апеляційного суду сталися сутички із підтримкою обвинувачених. Поліція звинуватила активістів у перекритті руху біля будівлі суду.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.