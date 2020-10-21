Щонайменше двоє людей постраждали в сутичках під судом у справі Шеремета

Щонайменше двоє людей постраждали в ході сутичок між активістами та силовиками під Шевченківським районним судом Києва після того, як суд подовжив запобіжні заходи фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета. Про це з-під будівлі суду повідомив кореспондент Радіо Свобода.

За повідомленням журналіста, одного з постраждалих забрала карета швидкої допомоги. В іншого спостерігалася травма голови, але його не госпіталізували.

Точної інформації про затриманих немає.

Як заявляє поліція Києва, активісти перекрили виїзд службового автотранспорту з території суду.

«Правоохоронці проводять з громадянами роз’яснювальну роботу аби відновити правопорядок та забезпечити безперешкодний проїзд службового автотранспорту», – повідомляла пресслужба київського управління Нацполіції близько години тому.

Як стверджують у поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про «втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця».

Організація «Рух опору капітуляції» згодом повідомила, що обвинуваченого Андрія Антоненка вивезли з території суду назад до слідчого ізолятора, а активісти вирушають до резиденцій генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та президента Володимира Зеленського.

21 жовтня Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокурора і подовжив запобіжний захід фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Андрію Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь під особистим зобов’язанням та грошовою заставою у 168 тисяч гривень.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.