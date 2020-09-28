Справа Шеремета: суд відмовився звільнити Антоненка з-під арешту і пішов на перерву до жовтня

Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд справи по вбивству Павла Шеремета 8 жовтня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Перш ніж піти на перерву, цим суд відмовився задовольнити клопотання захисту обвинуваченого Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на особисте зобов‘язання.

28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні. Пізніше прокуратура зачитала обвинувальний акт, де йдеться, зокрема, що замовники та організатори на сьогодні не встановлені.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

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У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.