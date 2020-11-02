США хочуть справедливості у справі про вбивство Гонгадзе і Шеремета – посольство

Посольство США в Україні зробило 2 листопада заяву, в якій закликало встановити справедливість у справах про вбивство журналістів, в тому числі Георгія Гонгадзе та Павла Шеремета.

«У цей Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми продовжуємо закликати до справедливості щодо українських журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе та інші, яких вбивали, на яких нападали і яких залякували через їхнє прагнення до правди. Так само ми закликаємо Росію та її ставлеників припинити брутальний тиск на журналістів і активістів громадянського суспільства на Донбасі і в Криму. Як зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, коли журналісти стають мішенню, всьому суспільству доводиться за це платити. Посольство США в Україні погоджується з цією думкою: безкарність призводить лише до зростання злочинності, придушення медійного середовища, приховування інформації, необхідної для здорової демократії», – заявив у відеозверенні в твітері речник посольства США Ден Ланґенкемп.

Він додав, що США «сьогодні і щодня на боці відважних репортерів, які прагнуть інформувати громадськість, тому що правда потребує захисту».

2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.

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20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва загинув журналіст «Української правди» Павло Шеремет. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.

Слідство щодо замовників та організаторів цього злочину триває.