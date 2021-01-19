Експертиза підтвердила справжність голосу ексголови КДБ Білорусі на записах про вбивство Шеремета

Голос на оприлюднених записах про вбивство журналіста Павла Шеремета дійсно належить колишньому голові Комітету державної безпеки Білорусі Вадиму Зайцеву. Таких висновків дійшла автономна некомерційна організація «Криміналістична лабораторія аудіовізуальних документів», яку замовив телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»..

Журналісти знайшли в інтернеті 13 відеозаписів із голосом Зайцева. Це його виступи на посадах голови КДБ та керівника Білоруської федерації біатлону.

Експерти відібрали п’ять записів і порівняли його з голосом чоловіка, який планував вбивства кількох людей, в тому числі – обговорював можливість вбивства Шеремета. Вони дійшли висновку, що на записах виступів та розмов говорить одна й та ж людина.

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«Розбіжності у висоті, силі й тембральних характеристиках голосу порівнюваних дикторів відсутні» – йдеться в дослідженні. Також експерти зазначають, що порівнювані спікери однаково добре контролюють свій емоційний стан.

Незначні розбіжності між записами розмов і публічних виступів Зайева експерти пояснили тим, що в публічних записах ексголова КДБ «дає інтерв’ю, бере участь у пресконференції і виступає публічно, стиль його мови – офіційний, манера мови – більш стримана, промова переважно підготовлена (продумана)». Тоді як в оприлюднених аудіозаписах «диктор веде неформальну розмову з, ймовірно, добре знайомими й підлеглими йому людьми, стиль мови близький до розмовного з елементами ділового і офіційно-ділового, манера мови вільна, спокійна, невимушена».

Як зазначають журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», «Криміналістична лабораторія аудіовізуальних документів» займалася відновленням магнітних фонограм із затонулого атомного підводного човна «Курськ», а також експертизою записів перемов для розслідування авіакатастрофи літака Ту-154 із президентом Польщі Лехом Качинським на борту під Смоленськом.

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На оприлюднених 4 січня записах нібито фігурує ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином вбити Шеремета. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012-им роком. Національна поліція повідомила, що слідство отримало «інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета», у грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки

У МВС не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь, оскільки записи нібито підтверджують версію слідства. Захисники Антоненка назвали цю заяву дезінформацією і звернули увагу, що «у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв’язок обвинувачених із будь-якими спецслужбами».

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.