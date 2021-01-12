Справа Шеремета: Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в СІЗО

Український військовий Андрій Антоненко в коментарі «Суспільному» заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.

«У мене почали випадати зуби, я навіть із собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього замало, потрібні нормальні умови», – сказав Антоненко.

«Суспільне» повідомило, що прокурор Михайло Тішин під час засідання Шевченківського суду Києва 12 січня долучив останні 11 із 26 томів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Адвокат обвинуваченої Юлії Кузьменко клопотав про недопуск 26-го тому через те, що вважає дані в документах неправдивими. Однак суддя це клопотання відхилила.

Водночас адвокат Андрія Антоненка Віталій Галенченко розповів, що не подавав клопотання.

«Ми не клопотали проти, оскільки бачимо, що в документах повно неточностей. Нехай долучають, це нам лише на руку», – зазначив Галенченко.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

На оприлюднених 4 січня записах нібито фігурує ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити «якусь закладку» і таким чином вбити Шеремета. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012-им роком. Національна поліція повідомила, що слідство отримало «інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета», у грудні 2020 року за допомогою Служби зовнішньої розвідки

У МВС не бачать підстав, щоб зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь, оскільки записи нібито підтверджують версію слідства. Захисники Антоненка назвали цю заяву дезінформацією і звернули увагу, що «у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв’язок обвинувачених із будь-якими спецслужбами».