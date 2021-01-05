«Справа Шеремета»: поліція повідомила про плани слідчих дій щодо «білоруського запису»

Національна поліція України повідомила про плани слідчих дій із розпорядником звукозапису про ймовірну причетність влади і спецслужб Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета в рамках розслідування цього вбивства.

Цей аудіозапис, який отримала Нацполіція, вже направлений на проведення фоноскопічної експертизи, мовиться в повідомленні, а тим часом поліція зацікавлена в отриманні додаткової інформації, яка може стосуватися замовників убивства Павла Шеремета. Для цього необхідно провести відповідні слідчі дії з особою, котра є розпорядником звукозапису.

«Через те, що розпорядник звукозапису наразі перебуває на території однієї з країн Євросоюзу, для проведення відповідних слідчих дій потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги. Вже сформована спільна група в складі співробітників Нацполіції та Офісу генерального прокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника запису. Крім того, слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну особі, котра є розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях. Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому буде забезпечена належна охорона», – повідомило управління комунікації НПУ.

При цьому в поліції повторили раніше висловлену заяву Міністерства внутрішніх справ, що отримана інформація про так званий «білоруський слід» стосується виключно замовників вбивства журналіста, ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні, а справа щодо виконавців вбивства Павла Шеремета вже розглядається в суді, і слідством, мовляв, «була зібрана повна доказова база причетності трьох обвинувачених до скоєння цього злочину».

Крім того, заявили в поліції, інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії, про що раніше 5 січня заявили захисники одного з обвинувачених, не відповідає дійсності, бо, як мовиться в заяві, слідство раніше вже повідомляло, що одним із мотивів скоєння злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі й Білорусі.

Поліція також закликала сторону захисту обвинувачених у виконанні вбивства Павла Шеремета «не маніпулювати та утриматися від упереджених висловлювань».

Раніше захисники Андрія Антоненка, одного з обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відповіли на заяви українських правоохоронців, які стверджували, що поява матеріалів про ймовірну причетність влади і спецслужб Білорусі до цього вбивства не суперечить обвинуваченню проти гаданих виконавців.

Ці твердження неправдиві і є очевидною дезінформацією, заявили захисники з юридичної фірми «Сенс Україна», яка й оприлюднила ввечері 4 січня їхню заяву.

«По-перше, у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв’язок обвинувачених із будь-якими спецслужбами, у тому числі іноземними. По-друге, метою організаторів злочину сторона обвинувачення називає «створення в українському суспільстві вкрай резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту». Це аж ніяк не узгоджується з версією, оприлюдненою сьогодні в Брюсселі», – заявили захисники, маючи на увазі опублікування того дня згаданих матеріалів про «білоруську версію».

«Ретельно вивчивши усі представлені слідством «докази», захист стверджує, виходячи з наявних матеріалів, що раніше версія причетності білоруських спецслужб взагалі не досліджувалася і не розглядалася», – заявили також захисники Антоненка, реагуючи на заяви, що згадані матеріали ще від грудня розглядаються слідством в Україні.

Раніше 4 січня європейське інтернет-видання EUObserver оприлюднило ймовірний, але достеменно не підтверджений запис нібито розмови тодішнього голови Комітету державної безпеки Білорусі з працівниками новоствореного спецпідрозділу, що мав займатися ліквідацією супротивників Олександра Лукашенка за межами Білорусі. Серед обговорюваних у тому запису ще 2012 року був згаданий і журналіст із Білорусі Павло Шеремет, який у той час жив і працював у Росії. Його, зокрема, пропонувалося підірвати.

2016 року Шеремет, який на той час уже жив і працював в Україні в інтернет-виданні «Українська правда», загинув унаслідок підриву автомобіля, в якому він їхав.

Наприкінці 2019 року слідство в справі про вбивство Павла Шеремета оголосило підозри в причетності до його виконання сержантові Сил спеціальних операцій Андрієві Антоненку (позивний Riffmaster), військовому медикові Яні Дугарь і дитячому кардіохірургові й волонтерці Юлії Кузьменко. Усі троє і їхній захист відкидають усі звинувачення і звертають увагу на численні розбіжності в матеріалах слідства, і їхні прихильники, а також широкі кола в волонтерському русі вважають обвинувачення бездоказовими і сфальсифікованими й називають їх політв’язнями.

Після оприлюднення матеріалів про «білоруську версію» Національна поліція заявила 4 січня, що її слідство ще в грудні отримало цю інформацію, яка «становить інтерес із точки зору встановлення замовників злочину». А в Міністерстві внутрішніх справ того ж дня заявили, що ці матеріали, мовляв, підтверджують версію слідства і ніяк не вплинуть на обвинувачення Антоненкові, Дугарь і Кузьменко.