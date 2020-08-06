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Дело против городского головы Доброполья Андрея Аксенова опять отложили в суде. Оно длится с 2018 года, на этот раз мэр идет в отпуск, поэтому заседание перенесли аж на октябрь. Чиновника обвиняют в подделке документов и завладении бюджетными средствами. Напомним, почему его судят, и что ему грозит.

Скандал, связанный с именем Андрея Аксенова, головы города Доброполье Донецкой области, разгорелся летом 2017 года. Тогдашний местный депутат Николай Стрепоченко заявил, что Аксенов ездит в оккупированный Россией Крым.

Обращаются избиратели: почему нашего мэра никогда не могут застать в дни приема?

«Обращаются избиратели: почему нашего мэра никогда не могут застать в дни приема? За 2017 год 80 дней – 80 дней городской голова находился в оккупированном Крыму», – публично заявил тогда Николай Стрепоченко.

На вопрос депутата, «мэром какого города является Аксенов, украинского или крымского», чиновник ответил коротко: «На жаль».

Тогда же Николай Стрепоченко сказал журналистам, что обратился по поводу работы и крымских путешествий Аксенова в прокуратуру.

Как мэр украинского города может свободно перемещаться по Крыму, когда не спит ФСБ?

«Как мэр украинского города может свободно перемещаться по Крыму, когда не спит ФСБ? Мэр находится на работе, получает заработную плату и в это же время находится за пределами города, на оккупированной территории», – сказал Стрепоченко.

Гражданин Российской Федерации Аксенов на данный момент является мэром города Доброполье

В том же году народный депутат Дмитрий Лубинец сообщил журналистам Радио Свобода, что Андрей Аксенов обратился к оккупационным властям Крыма и получил российский паспорт.

При этом Лубинец показывает копию якобы написанного Аксеновым заявления на выдачу паспорта: «И паспорт, и серия тут уже указаны. Выдан 25.06.2014 года. Гражданин Российской Федерации, господин Аксенов на данный момент является мэром города Доброполье Донецкой области, нашего государства Украина».

Пока не доказана вина человека, он ни в чем не виноват

Сам Аксенов по поводу своего гражданства сказал: «Я же не могу комментировать плоды больного воображения каких-то людей. Все. Ребята, есть презумпция невиновности. Пока не доказана вина человека, он ни в чем не виноват».

Суд и 6 тысяч гривен

Теперь городской голова Доброполья доказывает свою невиновность в суде.

Его обвиняют в подделке служебных документов и завладении бюджетными средствами. Максимальное наказание (это статья 191 ч. 3 УКУ), если чиновника признают виновным, – это 8 лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Подделка документов с целью получить деньги. Сумма там небольшая, около 6 тысяч гривен

За судебным процессом пристально следит местный журналист Артем Лютый. Вот как он объясняет суть обвинения: «В то время, когда он (Аксенов – ред.) выезжает, у него стоят рабочие дни. То есть, подписываются документы о том, что он в это время работает. Подделка документов с целью получить деньги. Сумма там небольшая, около 6 тысяч гривен».

Артем Лютый говорит, что городской голова Доброполья – человек непубличный и не очень любит общаться с прессой. Но из высказываний Аксенова и его защитников журналист так понял их взгляд на это дело: «У мэра ненормированный рабочий день. Поэтому, даже отдыхая, он работает».

А вот суды, по мнению Артема Лютого, оттянули на 3 месяца, в том числе, из-за работы прокуратуры.

С учетом того, что Андрей Аксенов в сентябре идет в отпуск, дело отложили на два месяца

«Первый случай, когда просто прокурор не явился на судебное заседание. И на месяц отложили из-за этого. И 4 августа было судебное заседание, прокурора заменили в последний момент. Женщина, которая приехала, была совершенно неготова к судебному заседанию, не смогла предоставить суду документы, которые просил судья для рассмотрения. И с учетом того, что Андрей Аксенов в сентябре идет в отпуск, дело отложили на два месяца. То есть, следующее судебное заседание будет 6 октября», – сообщил Лютый.

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Артем Лютый обращает внимание на казус: если Андрей Аксенов выиграет будущие выборы и станет головой громады Доброполья, а суд признает его виновным и запретит занимать руководящие должности, то громада рискует остаться без головы.

Также Андрей Аксенов баллотировался как мажоритарный кандидат на парламентских выборах 2019 года: тогда его обошел Руслан Требушкин – мэр Покровска и член «Опоблока»

Радио Донбасс.Реалии связалось с пресс-службой областной прокуратуры, мы ждем комментария о ходе этого дела.

Мы пытались дозвониться в городской совет Доброполья, чтобы выяснить позицию Аксенова по судебному делу.

Зачем я ездил в Крым? Давайте, пусть хоть какая-то тайна будет

Но единственный контактный номер, опубликованный на официальном сайте муниципалитета, не работает. Ответа из «Фейсбука» также пока нет. В одном из последних интервью мэр комментирует обвинения в свой адрес так: «Жилья в Крыму у меня нет и никогда не было, что самое интересное. Я могу так сказать: моя семья проживает на территории Украины. Зачем я ездил в Крым? Давайте, пусть хоть какая-то тайна будет».

Радио Донбасс.Реалии готово опубликовать позицию Андрея Аксенова, если он захочет ее высказать.

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