(Друкуємо мовою оригіналу)

Часть жителей Мариуполя встала на защиту руководителя патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина. Его отстранили от должности и расследуют правонарушения нескольких его подчиненных. В это же время жители Мариуполя собирают подписи под открытым письмом с просьбой оставить Вершинина на его должности. Говорят, что он человек порядочный. А еще авторы письма обращают внимание на то, что после отстранения Вершинина в городе ухудшилась криминогенная обстановка.

Диана Берг живет в прифронтовом Мариуполе и руководит платформой ТЮ. По ее словам, немногие украинцы доверяют правоохранителям. Да и сама Диана участвовала в акциях, как она говорит, против полицейского произвола.

Уровень доверия к полиции в целом, и к патрульной в том числе, по стране очень низкий

«Сегодня (31 июля – ред.) два года нападению на Катю Гандзюк. Тоже мы постоянно говорим о том, что нужно расследовать, и что это все замалчивается. То есть, действительно, уровень доверия к полиции в целом, и к патрульной в том числе, по стране очень низкий», – сообщила Берг.

Тем не менее, она стала одним из инициаторов кампании по поддержке руководителя патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина. В интернете даже запустили флешмоб с хештегом #НашВершинін.

А еще собирают подписи под открытым письмом в поддержку патрульного полицейского. Менее чем за сутки под документом подписались более четырех сотен людей. Среди них военные, капелланы, волонтеры, предприниматели, жители Мариуполя и других городов.

Это «патрулька» здорового человека

«Это «патрулька» здорового человека. Это глава патрульной полиции, которому можно в любой момент позвонить, написать в фейсбуке, в телеграмме, лично набрать, и он всегда ответит. Постоянная готовность быть на связи, служить (в хорошем смысле этого слова), такого я просто в жизни не видела», – описывает взаимоотношения с патрульными полицейскими Диана Берг.

Открытое письмо в поддержку Михаила Вершинина адресовали Евгению Жукову, начальнику департамента патрульной службы МВД.

По мнению авторов письма, отстранение Вершинина похоже на акцию по дискредитации патрульной полиции в предвыборный период. Кроме того, в письме пишут о том, что в прифронтовом городе обострилась криминогенная обстановка: происходят поджоги автомобилей, минирования, нападения на почве ненависти.

Почему отстранили Вершинина

Что произошло в патрульной полиции Мариуполя?

9 июля на сайте ГБР появилась новость о том, что правоохранители задержали командира взвода и трех патрульных полицейских. Их подозревают в том, что они вымогали деньги с торговцев наркотиками за то, чтобы не привлекать преступников к ответственности.

А еще в ГБР подозревают и самих патрульных в торговле наркотиками.

Во время обысков в кабинетах руководства патрульной полиции нашли оружие и много патронов.

Если вину патрульных полицейских докажут, то они могу сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

«У него нулевая терпимость к взяткам»

Подписал открытое письмо и житель Мариуполя Кирилл. По его мнению, с самого начала в городе была «другая» патрульная полиция.

«Ее изначально возглавляли ребята честные, искренние. Первым руководителем был «киборг», который участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Это новая формация людей. После этого стал Михаил Вершинин. Он был добровольцем в «Правом секторе». То есть, выходец не из системы совершенно», – сообщил Кирилл.

По его словам, с патрульной полицией у горожан с самого начала завязались контакты. То есть, правоохранители не сидели в кабинетах, а общались с людьми.

Кирилл говорит, что можно было в лицо высказать начальнику патрульных претензии, и потом ситуация менялась к лучшему.

Мы не верим в то, что он мог быть причастным к коррупционным действиям

«Плюс Вершинин такой человек, что у него была нулевая терпимость к взяткам. Никогда не прикрывались его подчиненные (понятно, что в семье не без урода), которые брали взятки. Мы сейчас не верим в то, что он мог как-то быть причастным к каким-то коррупционным действиям»,– убежден Кирилл.

Подписал письмо и предприниматель Богдан. Он уверен, что патрульная полиция сейчас – это единственные правоохранительный орган, который реформировали. Поэтому ее надо поддерживать.

«Реакция общественности именно такая, потому что Михаил сам по себе просто доказал обществу, что он достоин доверия. Эта социальная кампания, которая произошла, – это очень большой положительный факт в целом в работе патрульной полиции. Потому что я не помню ни одной акции, в которой бы кого-то из полицейских защищали за последнее время», – рассказал нам Богдан.

Что говорят в патрульной полиции Мариуполя

В патрульной полиции Мариуполя не комментируют ситуацию с отстранением начальника от должности. А вот по поводу открытого письма общественников говорят, что это – ожидаемый результат взаимодействия патрульных с горожанами.

Мы делаем шаги навстречу громаде, и громада делает шаги нам навстречу

«Мы постоянно выходили к людям, мы начали проводить открытые встречи с громадой. И мы всегда могли говорить, что громада в Мариуполе – это очень крутая громада, активная, с которой мы сотрудничаем. Мы делаем шаги навстречу громаде, и громада делает шаги нам навстречу», – рассказала Радио Донбасс.Реалии Евгения Иванченко, начальник отдела по связям с общественностью управления патрульной полиции в Донецкой области.

Также в полиции нам подтвердили, что в городе действительно происходят правонарушения, на которые обратили внимание авторы открытого письма.

«Не самый удобный человек в системе»

Диана Берг говорит, что в городе доверяют патрульной полиции и чувствуют себя в безопасности. А после отстранения Вершинина появилось предчувствие, что главного патрульного полицейского Мариуполя могут «подвинуть» с должности.

Миша явно не человек из системы: переселенец из Донецка, ветеран АТО. У него же обостренное чувство справедливости

«Мы хотим восстановления его в должности после проведения служебного расследования. Есть такая расхожая стратегия: сперва отстранить, а потом просто каким-то образом устранить (перевести, уволить и так далее). Миша явно не человек из системы: переселенец из Донецка, ветеран АТО. У него же обостренное чувство справедливости. Такие, как он, не самые удобные люди в системе», – считает Берг.

Чтобы выяснить обстоятельства отстранения и восстановления патрульного полицейского в должности, мы обратились за комментарием в Департамент патрульной полиции. Их ответ будет обязательной опубликован.

«Я благодарен за мощную поддержку» – Вершинин

Михаил Вершинин сообщил Радио Донбасс.Реалии, что его отстранение от должности произошло на время служебного расследования. По результатам этого расследования и будут принимать решение о целесообразности его нахождения на должности, либо о других мерах.

Я благодарен за такую мощную поддержку. У нас есть общество, которому не все равно



«То, что происходит в фейсбуке, для меня полнейшая неожиданность. Я просто старался делать свою работу. И у меня масса пробелов, но мы всегда их обговаривали и корректировали работу так, чтоб их было меньше. Для меня это сильнейший стимул и понимание, что все таки наша команда работает правильно. И я благодарен за такую мощную поддержку. У нас есть общество, которому не все равно», – сказал Михаил Вершинин.

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