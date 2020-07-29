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В Киеве может появиться переулок имени, погибшего под Иловайском добровольца из Донецка Юрия Матущака. Инициатива по переименованию появилась среди друзей Юрия – переселенцев из Донецка, и сейчас ведётся активная работа для того, чтобы переулок Радищева был назван именем Матущака. Кем был Юрий и почему для его друзей так важно увековечить память добровольца?

«Юра был достойным гражданином Украины. Будучи в Донецке, он основал молодёжную организацию «Поштовх», которая держала отчётливый проукраинский вектор» – рассказывает друг Юрия, ветеран и общественный активист Виталий Овчаренко.

По мнению Виталия Овчаренко, такие инициативы важны для того, чтобы имена отдавших свои жизни за Украину не исчезли бесследно.

Когда мы вернёмся в освобождённый Донецк, то одну из улиц в центре назовём в честь Юрия Матущака

«Культура памяти в Украине в последние годы радует, потому что вместо непонятных названий, появляется много улиц с именами настоящих украинских героев, одним из таких людей является дончанин Юрий Матущак. В кругу друзей мы часто говорим, что когда мы вернёмся в освобождённый Донецк, то одну из улиц в центре назовём в честь Юрия Матущака», – говорит Овчаренко.

Комиссия по наименованиям при киевском городском голове приняла решение вынести на общественные слушания вопрос переулка Юрия Матущака. По процедуре эти слушания будут длиться два месяца, потом рассмотрение на профильных комиссиях и сессиях Киевсовета. Сейчас этот переулок носит имя Радищева, он расположен в Соломенском районе. Павел Островский, член комиссии по наименованиям рассказал Радио Донбасс.Реалии, что выбор на переулок Радищева выпал не случайно.

«Этот вариант был выбран, потому что жизненный путь Юрия Матущака, добровольца, который погиб под Иловайском, тесно связан с Дружковкой, где он рос. Так вот, этот переулок Радищева, он фактически продолжает улицу Олексы Тихого – правозащитника и диссидента из Дружковки, а заканчивается он на железной дороге, сразу за которой начинается улица Дружковская. Очень символичный и удачный вариант переименования».

Инициатива по присвоение имени Юрия Матущака переулку была вынесена общественной организацией «Майдан мониторинг» и поддержана 14 голосами членов комиссии.

Юра – человек, который боролся за украинский Донецк

«Юра – человек, который боролся за украинский Донецк не по форме, а по сути. Он был одним из инициаторов присвоения Донецкому национальному университету имени Василия Стуса. Кроме того, Юрий работал учителем истории и много сил потратил на то, чтобы в Донецке было как можно больше украинского языка и пространства», – рассказывает Островской.

Юрий Матущак погиб 29 августа 2014 во время выхода из Иловайского котла. 16-го октября 2014 временно похоронен на Краснопольском кладбище Днепра, как неопознанный герой. Тело Юрия опознали по тестам ДНК спустя 9 месяцев. Награждён орденом «За мужество» третьей степени посмертно.

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