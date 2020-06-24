У Дніпрі іменем Аміни Окуєвої назвали вулицю

Депутати Дніпровської міської ради вирішили присвоїти одному з проїздів в Амур-Нижньодніпровскому районі міста ім’я Аміни Окуєвої. Відповідне рішення ухвалили на черговій сесії міськради в середу.

Рішення затвердили на підставі звернень від кількох громадських організацій ветеранів бойових дій на Донбасі та волонтерів.

Раніше на честь Окуєвої хотіли перейменувати вулицю Тополину, однак ініціатива не була підтримана на громадських слуханнях жителями. Потім у мерії обрали іншу вулицю в Амур-Нижньодніпровському районі міста – нову, яка не мала імені.

2018 року одну з вулиць Дніпра перейменували на честь командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва, який загинув в лютому 2015 року в боях під Дебальцевим. На цій вулиці йому відкрили пам’ятний знак.

Обоє – Аміна Окуєва й Іса Мунаєв – поховані на мусульманській частині цвинтаря під Дніпром.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, учасниця бойових дій на Донбасі Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року від поранення кулею, яка влучила їй у голову під час обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля.

12 січня 2020 року поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Точної кількості затриманих тоді не уточнили, але загалом до групи входило сім осіб.

19 травня Офіс генпрокурора оголосив про підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої та організації замаху на її чоловіка Адама Осмаєва громадянинові Росії, уродженцю Чечні, який «підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль».