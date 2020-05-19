Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 травня 2020, Київ 12:21
Новини | Політика

Росіянину повідомили підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої – прокуратура

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля

Росіянину повідомили підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої та організації замаху на її чоловіка Адама Осмаєва, інформує Офіс генерального прокурора. Наразі незрозуміло, чи затриманий цей громадянин.

«Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль», – повідомили в прокуратурі.

У відомстві додали, що «здійснюються заходи щодо затримання всіх осіб, причетних до вчинення злочину».

Не теракт, а розгул бандитизму – Єльцов про вбивство Окуєвої
Embed
Не теракт, а розгул бандитизму – Єльцов про вбивство Окуєвої

No media source currently available

0:00 0:25:06 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля.

12 січня 2020 року поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Точної кількості затриманих тоді не уточнили, але загалом до групи входило сім осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначалося, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG