Росіянину повідомили підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої – прокуратура

Росіянину повідомили підозру в організації вбивства Аміни Окуєвої та організації замаху на її чоловіка Адама Осмаєва, інформує Офіс генерального прокурора. Наразі незрозуміло, чи затриманий цей громадянин.

«Встановлено, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль», – повідомили в прокуратурі.

У відомстві додали, що «здійснюються заходи щодо затримання всіх осіб, причетних до вчинення злочину».

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля.

12 січня 2020 року поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Точної кількості затриманих тоді не уточнили, але загалом до групи входило сім осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначалося, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.