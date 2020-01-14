Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві Окуєвої – трансляція

Підозрюваним у вбивстві пресофіцерки добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої 14 січня обирають запобіжний захід.

Засідання проводить Святошинський суд Києва.

12 січня поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва в жовтні 2017 року.

За кілька місяців до цього на них напали в автомобілі. Окуєва тоді поранила нападника громадянина Росії Артура Денісултанова. За даними ЗМІ, у грудні 2019 року його передали підтримуваним Росією бойовикам на Донбасі в межах обміну.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначається, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.