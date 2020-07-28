Командир чеченського полку імені Кадирова визнав, що його товариш по службі воював в Україні

Командир чеченського полку поліції спецпризначення імені А.Кадирова Замід Чалаєв, вітаючи свого товариша по службі з уродинами, розповів, що той воював в Україні. Як випливає із допису опублікованого на Instagram-сторінці Чалаєва, йдеться про участь в бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

Як повідомляє Кавказька служба Радіо Свобода Кавказ.Реалії, Чалаєв розмістив фотографію товариша по службі у званні лейтенанта. У коментарях у нього запитали, звідки стільки нагород у персонажа на фото. Командир полку відповів, що це нагороди за «службу в інших країнах» – Україні, Лівії, Сирії та сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії.

В іншому дописі, відповідаючи на коментар «в Україні наших немає», Чалаєв пише, що «він був» (чоловік на фото, колега по службі – ред.).

Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що в Україні не воюють «чеченські батальйони», але визнав присутність чеченських «добровольців» на боці оголошених в Україні терористичними і підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.