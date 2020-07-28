Муфтій Ісмагілов закликав владу Києва присвоїти ім’я Дудаєва одній з вулиць міста

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов закликав київську владу підтримати ініціативу щодо зміни назви вулиці Іскрівська на вулицю імені Джохара Дудаєва.

«Завдяки підтримці небайдужої громадськості Києва, два роки тому було ініційовано перейменування вулиці Іскрівської на честь Джохара Дудаєва. У низці міст України вже є вулиці, названі ім’ям першого президента Ічкерії», – розповів муфтій «Кавказ.Реаліям».

Він додав, що направив до Київради лист з проханням про перейменування. У Київраді підтвердили, що така пропозиція надійшла.

Джерело у мерії міста повідомило «Кавказ.Реаліям», що пропозицію мають розглянути під час найближчої сесії.

Минулого року муфтій Ісмагілов повідомив, що Комісія з найменувань при Київській міськдержадміністрації пропонує вулицю Проєктну в Шевченківському районі перейменувати на честь Аміни Окуєвої, а вулицю Іскрівську в Солом’янському районі – на вулицю Джохара Дудаєва.

Джохар Дудаєв – чеченський військовий та політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. До розпаду СРСР був генерал-майором авіації Радянської армії. Був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 21 квітня 1996 року.

Вперше в Україні на честь Дудаєва вулицю назвали у Львові у 1996 році. Тоді депутати місцевої ради проголосували за те, щоб вулицю Лермонтова перейменувати на честь президента Ічкерії.

Вулиці з ім’ям Дудаєва є на сьогодні у Стамбулі, Анкарі, Аммані. Його ім’ям названі також площа в Варшаві, сквер у Вільнюсі, авеню в Ризі та інші об’єкти.