Бразильський бойовик Лусваргі перебуває на території, підконтрольній «ДНР» – адвокат

Бразилець Рафаель Лусваргі, який брав участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці підтримуваних Росією бойовиків і переданий в рамках обміну з угрупованнями «Л/ДНР», перебуває на території, непідконтрольній Україні. Інформацію це Радіо Свобода 31 грудня підтвердив колишній адвокат громадянина Бразилії Валентин Рибін.

Він також заперечив інформацію про те, Лусваргі мав вирушити літаком з аеропорту Києва на батьківщину, до Бразилії. Точне місце перебування громадянина Бразилії не повідомляється.

Валентин Рибін повідомив, що 29 грудня його колишній підзахисний разом з іншими особами, які брали участь в обміні, відбув на територію, підконтрольну угрупованню «ДНР».

Він не підтвердив, але й не заперечив інформацію про подальші плани щодо повернення Лусваргі в Бразилію.

2 травня 2019 року Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій і не передбачених законом збройних формувань.

2018 року тодішній голова СБУ Василь Грицак заявляв, що Лусваргі не міг був включений до списків обміну полоненими, оскільки має бразильське громадянство.

6 жовтня 2016 року співробітники столичної прокуратури та Головного управління СБУ у Києві та Київській області затримали Рафаеля Лусваргі в аеропорту «Бориспіль».

25 січня 2017 року Печерський районний суд міста Києва виніс вирок йому вирок – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 27 серпня 2017 року Апеляційний суд міста Києва скасував вирок Печерського суду і відправив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня 2018 року Павлоградський міськрайонний суд розпочав слухати справу Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.