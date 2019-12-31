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31 грудня 2019, Київ 15:36
Новини | Політика

Бразильський бойовик Лусваргі перебуває на території, підконтрольній «ДНР» – адвокат

2 травня 2019 року Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області засудив Рафаеля Лусваргі (сидить) до 13 років позбавлення волі

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Бразилець Рафаель Лусваргі, який брав участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці підтримуваних Росією бойовиків і переданий в рамках обміну з угрупованнями «Л/ДНР», перебуває на території, непідконтрольній Україні. Інформацію це Радіо Свобода 31 грудня підтвердив колишній адвокат громадянина Бразилії Валентин Рибін.

Він також заперечив інформацію про те, Лусваргі мав вирушити літаком з аеропорту Києва на батьківщину, до Бразилії. Точне місце перебування громадянина Бразилії не повідомляється.

Валентин Рибін повідомив, що 29 грудня його колишній підзахисний разом з іншими особами, які брали участь в обміні, відбув на територію, підконтрольну угрупованню «ДНР».

Бойовики російських гібридних сил супроводжують людей під час обміну утримуваними особами. Пункт пропуску Майорськ у Донецькій області, 29 грудня 2019 року
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Він не підтвердив, але й не заперечив інформацію про подальші плани щодо повернення Лусваргі в Бразилію.

2 травня 2019 року Павлоградський міський районний суд Дніпропетровської області засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій і не передбачених законом збройних формувань.

2018 року тодішній голова СБУ Василь Грицак заявляв, що Лусваргі не міг був включений до списків обміну полоненими, оскільки має бразильське громадянство.

6 жовтня 2016 року співробітники столичної прокуратури та Головного управління СБУ у Києві та Київській області затримали Рафаеля Лусваргі в аеропорту «Бориспіль».

25 січня 2017 року Печерський районний суд міста Києва виніс вирок йому вирок – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 27 серпня 2017 року Апеляційний суд міста Києва скасував вирок Печерського суду і відправив на новий розгляд до суду першої інстанції.

Наприкінці квітня 2018 року журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі в чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату). 4 травня праворадикали передали Лусваргі Службі безпеки України.

7 травня 2018 року Павлоградський міськрайонний суд розпочав слухати справу Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації.

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