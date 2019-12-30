У Порошенка заявили, що Росія під час обміну порушила паризькі домовленості

Партія «Європейська солідарність» заявила 30 грудня, що домовленості щодо обміну «всіх встановлених на всіх встановлених», досягнуті в Парижі на зустрічі «нормандської четвірки», були «грубо порушені Російською Федерацією і повністю контрольованими нею бойовиками».

«Це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його забаганки», – вважають у партії п’ятого президента України Петра Порошенка. У «Європейській солідарності» наголошують, що Росія «не звільнила жодного представника кримських татар і політв’язнів Кремля з російських в’язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі».

Опозиціонери звинувачують команду Зеленського у «здачі переговорних позицій» та продовженні «сумнівної політики по замиренню агресора».

Служба безпеки України опублікувала список звільнених у рамках обміну на Донбасі громадян України. У ньому – 12 військових і 64 цивільних, всього 76 громадян.

Обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня на КПВВ «Майорське» на Донеччині.