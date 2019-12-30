Лутковська проти розголошення персональних даних росіян, сепаратистів та інших, звільнених для обміну

Україні не варто публікувати повний список осіб, яких держава віддала в обмін на звільнення 76 українців з полону російських гібридних сил на Донбасі. Таку позицію в коментарі Радіо Свобода висловила представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи, ексомбудсмен України Валерія Лутковська.

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«Я була б категоричною противницею того, щоб публікувати повний список, враховуючи, що це персональні дані. І я не думаю, що всі ці люди встигли дати дозвіл на публікацію персональних даних і були б задоволені тим, що такі персональні дані публікують. А питання суспільного інтересу в цьому випадку ще не вивчено. Тому чесно скажу: не знаю!» – відповіла Валерія Лутковська на запитання про повний список людей, яких Україна віддала російській стороні в обмін на звільнення полонених українських громадян.​

Законодавство України дає право на розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо вона становить значний суспільний інтерес.

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Водночас Валерія Лутковська підтвердила озвучені раніше цифри щодо «обміну 29 грудня»: українська сторона звільнила 124 осіб, російські гібридні сили на Донбасі – 80 осіб, але з них погодилися виїхати на підконтрольну територію 76.

Серед тих, кого українська сторона передала в ОРДЛО, є п’ятеро колишніх співробітників «Беркуту», обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Крім цього, в списку є також фігуранти справи про вибух біля Палацу спорту у Харкові, внаслідок якого загинули четверо людей​.