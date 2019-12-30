СКУ привітав обмін утримуваними та висловив стурбованість його можливими наслідками

Світовий Конґрес Українців привітав повернення 76 українців в результаті обміну 29 грудня, але висловив стурбованість його наслідками.

«Хоча СКУ вітає повернення 76 українських політичних та військових в’язнів до їх родин, світова українська спільнота поділяє глибоку стурбованість українського громадянського суспільства про справжню ціну такого обміну та майбутні наслідки», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що особливе занепокоєння викликає передача бойовикам підозрюваних у катуванні та вбивстві мирних протестувальників під час Революції гідності у 2014 році.

«Ця вимога Росії ще раз демонструє її пряму причетність до злочинів, вчинених проти мирних демонстрацій 2014 року в Україні, причетність, яку Росія продовжує заперечувати. Це ще один яскравий приклад гібридної війни, яку Росія веде з Україною», – заявили у СКУ.

Конґрес закликає міжнародну спільноту проголосити Росію державою-агресором та продовжити тиск на неї, щоб запобігти подальшому захопленню заручників і забезпечити ефективне виконання резолюцій саміту «нормандського формату».

Читайте також: Обміняти беркутівців на в’язнів ОРДЛО: чому обмін посварив українців у соціальних мережах (огляд)​

«Після вимоги обміну цих представників спеціальних служб, Росія вже не може заперечувати відповідальність за жахливі злочини, вчинені під час Революції Гідності, і не може заперечувати свій контроль над режимами та найманцями у так званих «ДНР» та «ЛНР», – зазначається у заяві.

СКУ також закликав президента Володимира Зеленського та уряд держави сприяти втіленню принципів верховенства права.

За даними Офісу президента, 29 грудня Україні повернули 76 громадян.