Міноборони: Росія нарощує бойовий потенціал на окупованих територіях і біля кордонів України

Росія нарощує бойовий потенціал угруповання військ на окупованих територіях і поблизу кордонів України, заявило українське Міністерство оборони.

«На жаль, Російська Федерація продовжує проводити заходи провокаційного характеру, що суперечать міжнародним домовленостям і взятим державою-агресором на себе зобов’язанням. Зокрема, Російська Федерація нарощує бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України», – повідомили у МОУ 5 березня.

У міністерстві додали, що, за інформацією Головного управління розвідки, російські окупаційні адміністрації на окупованій території у Донецькій та Луганській областях із кінця лютого активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення. «У громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, поблизу торгівельних майданчиків, адміністративних, освітніх і медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформації, спрямованої на героїзацію російсько-окупаційних військ і пропагування військової служби у складі з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів», – повідомили у МОУ.

Крім того, у місцевих ЗМІ, на платформах соціальних мереж та у сервісах обміну короткими повідомленнями телекомунікаційних мереж «зросла інтенсивність агітаційних заходів серед місцевих жителів щодо проходження військової служби в лавах окупантів», йдеться в повідомленні.

У лютому Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала щорічний звіт про зовнішні загрози, в якому висловила занепокоєння тим, що Білорусь внаслідок політичної кризи 2020 року стала «військовим округом Росії», і через це загроза нападу Росії через Білорусь на Україну і країни Балтії з потенційної стає реальною.