Загроза нападу Росії на Україну і країни Балтії через Білорусь стає реальною – естонська розвідка

Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала щорічний звіт про зовнішні загрози, в якому висловила занепокоєння тим, що Білорусь внаслідок політичної кризи 2020 року стала «військовим округом Росії».

Через це, йдеться у висновках, загроза нападу Росії через Білорусь на Україну і країни Балтії з потенційної стає реальною.

«Враховуючи географічне розташування і територіальне охоплення, Білорусь є необхідною буферною зоною для Росії і виконує свої завдання на західному стратегічному напрямку. Під час кризи або війни Росія може використовувати Білорусь як плацдарм і розмістити там свої війська, перекриваючи доступ НАТО до Сувалкського коридору, який забезпечує рух у повітряному просторі сусідніх країн і встановлення наземного зв’язку з Калінінградською областю Росії», – йдеться у заяві, оприлюдненій 25 лютого.

У звіті йдеться про те, що наступні російсько-білоруські військові навчання «Захід» мають відбутися цього року, і уряд Олександра Лукашенка все більше буде залежати від підтримки Росії, в тому числі у військовій сфері.

«Якщо Росія побачить, що протестувальники близькі до перемоги, тоді ми не можемо виключити військове втручання Росії, оскільки Республіка Білорусь надзвичайно важлива для Росії в стратегічному плані. Поки що ми не бачимо, що Росія хоче якось рекламувати свою діяльність. Зараз народ Республіки Білорусь жодним чином не налаштований проти Росії, і метою Кремля, звичайно, є підтримка цієї ситуації. Однак чим довше Кремль підтримує Лукашенка у владі, тим більше розуміння того, що Росія стоїть за ним», – сказав Мік Маран, керівник департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

Країни ЄС і США не визнають легітимність президентських виборів у Білорусі, що відбулися в серпні і переможцем яких визнали Лукашенка. Європарламент проголосував за резолюцію, яка засуджує жорстке придушення мирних протестів, які почалися після виборів із вимогою відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Проти низки білоруських чиновників запроваджені санкції.

Росія визнала білоруські вибори і обіцяє в разі загострення конфлікту надати Лукашенкові допомогу, включаючи силову.