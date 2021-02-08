У січні в Білорусі 873 людей затримали за політичними мотивами – правозахисники

За перший місяць цього року року в Білорусі з політичних мотивів були затримані щонайменше 873 людей, повідомив 7 лютого білоруський правозахисний центр «Весна». 306 із них були заарештовані на терміни від 15 до 25 діб.

Раніше у «Весні» повідомляли, що, за підрахунками правозахисників, з початку президентської кампанії в Білорусі відкрили понад 900 кримінальних справ проти опонентів влади. Суди винесли щонайменше 103 обвинувальні вироки за цими справами.

Масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Він обирався на шостий термін поспіль.

Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Опоненти режиму звинувачують владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів. При придушенні протестів загинули не менше ніж п’ять людей. За даними правозахисників, понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій.

Країни ЄС і США не визнають легітимність президентських виборів у Білорусі. Європарламент проголосував за резолюцію, яка засуджує жорстке придушення мирних протестів і, зокрема, вбивство демонстранта Романа Бондаренка. Проти низки білоруських чиновників запроваджені санкції.

Росія визнала білоруські вибори і обіцяє в разі загострення конфлікту надати Лукашенкові допомогу, включаючи силову.