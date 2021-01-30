Reuters: президент Литви висунув Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру

Президент Литви Гітанас Науседа висунув кандидатуру лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської на здобуття Нобелівської премії миру, повідомляє агентство Reuters із посиланням на два обізнані джерела.

Науседа висунув кандидатуру Тихановської, яка перебуває в Литві відтоді, як їй довелося виїхати з Білорусі, «щоб продемонструвати свою підтримку білоруського демократичного руху і вимоги про проведення вільних виборів», сказало одне з джерел.

Прийом кандидатур на Нобелівську премію миру 2021 року завершиться 31 січня, ім’я переможця буде оголошене восени.

Минулого року лауреатом премії стала Світова продовольча програма Організації Об’єднаних Націй.

У Білорусі від дня президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем оголосили Олександра Лукашенка, тривають акції протесту з вимогою його відставки і проведення в країні чесних виборів.

Світлана Тихановська висунула свою кандидатуру на президентських виборах після того, як її чоловік, відомий опозиційний блогер Сергій Тихановський, був арештований владою напередодні виборів.

Минулого тижня Світлана Тихановська закликала Європейський союз і США бути «сміливішими й сильнішими» в своїх діях, щоб допомогти покласти край правлінню Лукашенка в Білорусі.

У жовтні минулого року норвезьке видання Vart Land повідомило, що депутат норвезького парламенту від Християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедаль висунув білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колеснікову і Вероніку Цепкало на Нобелівську премію миру 2021 року.