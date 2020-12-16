У Брюсселі вручили премію Сахарова представникам білоруської опозиції

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші опозиціонери сьогодні на церемонії у Брюсселі отримали премію від Європейського парламенту імені Андрія Сахарова 2020 року за свободу думки.

Тихановська отримала премію з рук президента Європарламенту Давіда Сассолі від імені Координаційної ради, органу, створеного опозицією в Білорусі для сприяння передачі влади в країні після президентських виборів в серпні, які, за словами опозиції, були сфальсифіковані.

«Навколо нас вибудувана невидима стіна страху. Але цьогоріч, об’єднавшись, ми віримо, що цю стіну страху можна знести, цеглинка за цеглинкою. Мрія про краще Білорусі підтримує нас. Без вільної Білорусі Європа не буде по-справжньому вільною. Хай живе Європа, хай живе Білорусь!», – сказала Тихановська європейським законодавцям у своїй вдячній промові.

Сасоллі тим часом представникам білоруської опозиції сказав: «Ваша боротьба – це наша боротьба».

Крім Світлани Тихановської, нагорода дісталася члену Координаційної ради Світлані Алексієвич, письменниці і лауреатці Нобелівської премії, Марії Колесниковій, Ользі Ковальковій, Вероніці Цепкало і Сергію Дилевському, а також кільком іншим громадським і політичним діячам – опозиційному блогеру Сергієві Тихановському, чоловіку Світлани Тихановської, Олесю Беляцькому, представнику правозахисної організації «Весна», політв’язню Миколі Статкевичу і засновнику телеґрам-каналу «Nexta» Степану Путилі.

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Щорічна премія в галузі прав людини в розмірі 50 тисяч євро названа на честь радянського фізика і дисидента Андрія Сахарова і була заснована в 1988 році для нагородження окремих осіб і організацій, що захищають права людини та основні свободи.

Протести проти Олександра Лукашенка тривають після суперечливих президентських виборів в Білорусі 9 серпня. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, був офіційно оголошений ЦВК країни переможцем на виборах, набравши понад 80 відсотків голосів. Цей результат опозиція і багато білорусів назвали сфальсифікованим.

За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників було затримано понад 27 тисяч людей. Також надходили повідомлення про катування та жорстоке поводження, кілька людей загинули.