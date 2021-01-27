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27 січня 2021, Київ 14:46
Новини | Міжнародні

Правозахисники: у Білорусі не розслідують тортури проти демонстрантів, а відкривають справи проти них

Силовики затримують двох учасників протесту в Мінську, Білорусь, 29 листопада 2020 року

Влада Білорусі не змогла провести розслідування звинувачень про застосування тортур проти протестувальників, затриманих під час антиурядових акцій із вимогою відставки Олександра Лукашенка, пише у звіті від 27 січня правозахисна організація Amnesty International.

Правозахисники наголошують, що в Білорусі карають жертв, а не справді винних, і закликають міжнародне співтовариство вжити заходів для забезпечення справедливості й притягнення винних до відповідальності.

«Ми неодноразово закликали до ефективних розслідувань для притягнення винних до відповідальності, але на це мало надії з боку системи, яка не тільки захищає міліцію анонімністю, але й заохочує до залякування й подальшого насильства щодо жертв та свідків», – сказала Марі Стразерс, директорка Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії.

У звіті зазначається, що не було розпочато кримінальних розслідувань щодо понад 900 скарг на зловживання силовиків, які, як визнають білоруські органи влади, вони отримали від початку протестів після президентських виборів у серпні, на яких переможцем ЦВК оголосила Лукашенка.

Натомість влада порушила кримінальні справи проти протестувальників, звинувативши їх в участі у масових заворушеннях та насильстві проти поліцейських.

Стразерс заявила, що неспроможність білоруської системи правосуддя забезпечити покарання для винних означає, що правосуддя тепер слід добиватися на міжнародному рівні.

Мініпротести тривають по всій Білорусі – відео
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Мініпротести тривають по всій Білорусі – відео

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«Уряди, міжнародні й регіональні організації повинні використати всі свої можливості для тиску на владу Білорусі з метою припинення цього посягання на права людини», – наголосила вона.

Тим часом, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала ЄС і США бути «сміливішими і сильнішими» у своїх діях, спрямованих на те, щоб допомогти зупинити правління Лукашенка.

Виступаючи на онлайн дискусії 27 січня, Тихановська закликала ЄС пришвидшити процес схвалення четвертого пакету санкцій проти Лукашенка і його соратників. Крім того, вона закликала провести міжнародне розслідування порушень прав людини в Білорусі.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти понад 32 тисячі людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.

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