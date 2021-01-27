Правозахисники: у Білорусі не розслідують тортури проти демонстрантів, а відкривають справи проти них

Влада Білорусі не змогла провести розслідування звинувачень про застосування тортур проти протестувальників, затриманих під час антиурядових акцій із вимогою відставки Олександра Лукашенка, пише у звіті від 27 січня правозахисна організація Amnesty International.

Правозахисники наголошують, що в Білорусі карають жертв, а не справді винних, і закликають міжнародне співтовариство вжити заходів для забезпечення справедливості й притягнення винних до відповідальності.

«Ми неодноразово закликали до ефективних розслідувань для притягнення винних до відповідальності, але на це мало надії з боку системи, яка не тільки захищає міліцію анонімністю, але й заохочує до залякування й подальшого насильства щодо жертв та свідків», – сказала Марі Стразерс, директорка Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії.

У звіті зазначається, що не було розпочато кримінальних розслідувань щодо понад 900 скарг на зловживання силовиків, які, як визнають білоруські органи влади, вони отримали від початку протестів після президентських виборів у серпні, на яких переможцем ЦВК оголосила Лукашенка.

Натомість влада порушила кримінальні справи проти протестувальників, звинувативши їх в участі у масових заворушеннях та насильстві проти поліцейських.

Стразерс заявила, що неспроможність білоруської системи правосуддя забезпечити покарання для винних означає, що правосуддя тепер слід добиватися на міжнародному рівні.

«Уряди, міжнародні й регіональні організації повинні використати всі свої можливості для тиску на владу Білорусі з метою припинення цього посягання на права людини», – наголосила вона.

Тим часом, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала ЄС і США бути «сміливішими і сильнішими» у своїх діях, спрямованих на те, щоб допомогти зупинити правління Лукашенка.

Виступаючи на онлайн дискусії 27 січня, Тихановська закликала ЄС пришвидшити процес схвалення четвертого пакету санкцій проти Лукашенка і його соратників. Крім того, вона закликала провести міжнародне розслідування порушень прав людини в Білорусі.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти понад 32 тисячі людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.