У Білорусі тривали акції протесту і затримання

У Білорусі вкотре відбулися акції протесту проти чинної влади країни. 23 січня їх проводили у вигляді «ланцюгів солідарності» з політв’язнями: люди виходили, взявшись за руки, з національною біло-червоно-білою символікою – яка нині в Білорусі фактично заборонена, і її використання переслідується.

Найбільше таких акцій відбулося в столиці Мінську, де вони також були найчисленніші. Про менші акції повідомляють і з інших міст, зокрема з Гродна і Бресту.

За повідомленнями правозахисників, затримані понад 150 людей. Зокрема, правозахисний центр «Весна» наводить на цей час імена 131 затриманого в Мінську і пише ще про приблизно 20 затриманих деінде. Інші активісти навели імена 156 затриманих тільки в Мінську. Міліція Мінська заявляє про затримання «близько 100 громадян».

Учасники нинішніх акцій таким чином висловлювали солідарність із білоруськими політв’язнями, зокрема з блогером Ігорем Лосиком, який є також консультантом із питань соцмереж Білоруської служби Радіо Свобода. Він протестує проти свого ув’язнення і на знак протесту голодує вже шостий тиждень поспіль, стан його здоров’я погіршується.

Дехто з учасників акцій у Білорусі також висловлював солідарність із демонстрантами в Росії, які того ж дня протестували, вимагаючи звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Протести в Білорусі спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня, найбільші відбуваються зазвичай на вихідні. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти понад 32 тисячі людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.