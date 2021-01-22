У Литві пропонують розширити санкційні списки щодо Білорусі і на виконавців зловживань

У Литві пропонують розширити санкційні списки щодо Білорусі, додавши до чільних посадовців також і виконавців зловживань, таких, як працівники спецзагонів міліції чи судді, які судять демонстрантів, сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода новий міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

«Думаю, треба звернути увагу на тих, хто порушує права інших людей. Я маю на увазі цю воєнізовану поліцію, «ОМОН» (із рос. «Відділ міліції особливого призначення» – ред.). Також треба звернути увагу на суддів, які садять людей під арешт у всіх цих псевдосудах. І я думаю, що цю групу людей можна додати до «чорного списку» ЄС», – сказав він.

«Думаю, це було б дуже сильним сигналом, що не тільки провідні політики, які ухвалюють найважливіші рішення, потрапляють під санкції в Європі, а й ті, хто реально завдає людям болю на вулицях, хто б’є їх, порушує їхні права, ув’язнює їх, хто позбавляє їх прав. Думаю, це було б сильним сигналом», – наголосив міністр.

За його словами, в Литві зараз працюють над пакетами свідчень про такі групи людей, які є в цій країні.

Литва стала однією з тих країн, які приймають утікачів від репресій у Білорусі, різко критикують білоруський режим за ці репресії і виступають за негайне звільнення білоруських політв’язнів і відхід Олександра Лукашенка від влади, а також за якнайшвидші нові й чесні президентські вибори в цій країні.

Протести в Білорусі спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти понад 32 тисячі людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.