Білоруський блогер Лосик голодує вже шостий тиждень, його життя під загрозою

Здоров’я консультанта з питань соцмереж білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосика погіршується, він голодує вже шостий тиждень поспіль. Про це 20 січня повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

Лосик протестує проти свого попереднього ув’язнення на пів року та нових звинувачень влади Білорусі. Йому загрожує до восьми років в’язниці.

Адвокат Лосика Дмитро Лепретор заявив, що його підзахисний, якого він сьогодні відвідав у в’язниці в Жодино, починає відчувати слабкість і має проблеми з підтримкою стабільного артеріального тиску.

Президент Радіо Свобода Тед Ліпієн висловив глибоку стурбованість погіршенням стану здоров’я Лосика та повторив неодноразові заклики керівництва щодо його звільнення.

«Ігор Лосик не зробив нічого, щоб заслужити цю долю, окрім прагнення бути відповідальним журналістом та хронікером подій у Білорусі. Лосика не мали права арештовувати і забирати від його родини. Білоруська влада має усвідомити, що незабаром може бути пізно виправити цю страшну несправедливість», – заявив Ліпієн.

Лосика затримали 25 червня 2020 року після обшуку в його квартирі в Мінську. Блогер звинуватив владу у використанні його популярного каналу в Telegram для «підготовки до порушення громадського порядку» напередодні виборів президента у Білорусі, які відбулися 9 серпня.

Відтоді в Білорусі відбуваються майже щоденні демонстрації, розміри та масштаби яких не мають собі рівних у пострадянській історії країни. Минулих вихідних протести з вимогою звільнення Лосика пройшли у різних містах Білорусі, а також у Барселоні та Кракові. 18 січня Міжнародна федерація хокею вирішила перенести з Білорусі чемпіонат світу 2021 року, посилаючись на проблеми із гарантування безпеки.

Окрім Лосика, білоруська влада переслідує, затримує та позбавляє акредитації інших журналістів Радіо Свобода, які висвітлювали президентські вибори та їхні наслідки. 2 жовтня МЗС Білорусі скасувало акредитацію всіх журналістів, які працюють в іноземних медіаорганізаціях. На сьогодні жодного громадянина Білорусі, який працює в західних ЗМІ, не акредитували за новими процедурами.