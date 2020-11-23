Керівництво Радіо Свобода виступило із заявою через арешти 6 співробітників у Білорусі

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) засуджує придушення свободи ЗМІ з боку влади Білорусі, в результаті якого шестеро співробітників БелТА, Білоруської служби Радіо Свобода були засуджені до позбавлення волі від 8 до 15 діб через «адміністративні правопорушення».

«Білоруська влада затримує наших журналістів і багатьох інших репортерів в Білорусі, намагаючись покарати їх за виконання своєї роботи як об’єктивних свідків подій, що відбуваються в країні після виборів. Ця ганебна тактика не завадить нам використовувати всі можливості, щоб повідомляти білоруському народу важливі новини про порушення прав людини, що тривають в країні», – заявила виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

За останні місяці після виборів в Білорусі журналісти в цій країні, зокрема журналісти Радіо Свобода, стикаються з переслідуваннями з боку влади. Під останню хвилю затримань потрапили кореспонденти Радіо Свобода – Андрій Рабчик, Андрій Шавлюга, Ігор Корній, Максим Лаврецький і Юлія Коцька. Троє – Рабчик, Шавлюга і Коцька – були затримані за звинуваченням в участі в несанкціонованій акції, що відбулася 15 листопада. Фактично, вони були затримані білоруськими силовиками в готельному номері, готуючись до висвітлення маршу протесту біля мінської станції метро «Пушкінська».

Під час підготовки репортажу 15 листопада також був затриманий разом з більш ніж 1200 іншими людьми по всій Білорусі і Ігор Корній. Лаврецького зааарештували, коли він лишень виходив з метро 16 листопада, щоб висвітлити події «Маршу пенсіонерів».

Ці затримання відбулися всього через кілька днів після того, як 12 листопада білоруський суд засудив журналіста Радіо Свобода Олега Груздиловича до 15 діб ув’язнення, визнавши його винним в «участі» у вуличній акції протесту 25 жовтня, події, яку Груздилович висвітлював як репортер.

Консультант Радіо Свобода із соціальних мереж Ігор Лосик також залишається за ґратами і 23 листопада минає 150-й день його попереднього ув’язнення в Мінську. Відомий блогер Лосик був заарештований 25 червня і звинувачений владою у використанні Telegram-каналу для буцімто «підготовки до порушення громадського порядку» перед виборами. За словами його дружини, Лосика утримують в «нелюдських умовах», і з часу затримання йому не вдалося побачитись з рідними.

Журналісти Радіо Свобода з 2 жовтня змушені працювати без акредитації, оскільки білоруське МЗС скасувало акредитацію всіх журналістів, які працюють як іноземні ЗМІ в країні. На сьогодні, жоден білоруський громадянин, який працює на західні ЗМІ, не пройшов акредитацію за новими процедурами.