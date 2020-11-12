Журналіста Радіо Свобода у Білорусі заарештували на 15 діб

Фрунзенський районний суд Мінська заарештував на 15 діб журналіста Білоруської служби Радіо Свобода Олега Груздиловича. Його звинуватили в участі в несанкціонованому масовому заході 25 жовтня в Мінську.

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, Олег Груздилович сказав у суді, що працював там журналістом від редакції газети «Народна воля», мав жилет з написом «Преса» і журналістське посвідчення.

«Це моя робота як журналіста. Я вважаю неправильним залучати журналістів до відповідальності за їхню роботу. У тому, що подібні заходи відбуваються в Білорусі, не винні журналісти. Наше завдання – отримати інформацію з перших рук», – сказав він в суді.

Олега Груздиловича затримали ввечері 10 листопада. Міліція прийшла до нього додому і показала фото з його зображенням на акції протесту 25 жовтня в Мінську. Потім його відвезли в ізолятор.

Журналіст був акредитований МЗС Білорусі до 29 серпня 2020 року, тоді чотирьох кореспондентів Радіо Свобода позбавили акредитації.

Олег Груздилович – відомий білоруський журналіст, що спеціалізується на правозахисній тематиці, понад 20 років пропрацював кореспондентом Білоруської служби Радіо Свобода. Він також співпрацював з незалежними білоруськими медіа. Автор книги «Хто підірвав мінське метро».