Білоруському блогеру Ігорю Лосику продовжили арешт до 25 березня

Білоруському блогеру, адміністратору телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» Ігорю Лосику, який є фрілансером-консультантом Радіо Свобода, продовжили арешт ще на три місяці – до 25 березня, повідомила в інстаграмі його дружина Дарія.

За її словами, найближчим часом захист подасть скаргу на це рішення.

Ігор Лосик 15 грудня оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти висунутого йому нового обвинувачення за статтями «підготовка до злочину» і «масові заворушення». Його дружина повідомила, що він не має наміру припиняти голодування.

Лосика затримали 25 червня, цьому передував обшук у його квартирі. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею «організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них». Блогеру за цією статтею загрожує до трьох років позбавлення волі. За новими обвинуваченнями, висунутими 15 грудня, йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Дарія Лосик приєдналася до голодування чоловіка. Лосик заявляв, що припинить голодування тільки після зняття з нього всіх звинувачень або зміни запобіжного заходу.

За словами блогера, у нього не залишилося жодної можливості вплинути на необґрунтовані звинувачення і неправомірне перебування під вартою.

На даний час Ігор Лосик перебуває в СІЗО в Жодіно.

Ігор Лосик також є позаштатним консультантом Радіо Свобода з питань нових медіа.

Раніше виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар засудила затримання блогера і закликала владу Білорусі негайно його звільнити.

На канал «Білорусь головного мозку» підписані 360 тисяч осіб. Він докладно висвітлює події в Білорусі, в тому числі акції протесту, які тривають у країні від серпня.