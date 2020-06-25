Керівниця Радіо Свобода вимагає звільнення білоруського блогера Ігоря Лосіка

Виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар зробила заяву про затримання 25 червня в Мінську блогера Ігоря Лосіка, адміністратора телеграм-каналу «РБ головного мозга» та фрілансера-консультанта Радіо Свобода.

«Ми засуджуємо затримання Ігоря Лосіка, незалежного блогера, консультанта Радіо Свобода та колишнього стипендіата (програми Радіо Свобода імені) Вацлава Гавела, а також сьогоднішній обшук у його квартирі, здійснений щонайменше дев’ятьма державними агентами. Ведення блогу не є злочином», – наголосила Дейзі Сінделар.

«Ми вимагаємо його негайно звільнити, негайно повернути йому будь-які конфісковані матеріали та обладнання, а також, щоб білоруські чиновники перестали цькувати людей, які виконують важливу роботу з інформування громадськості про події навколо майбутніх президентських виборів у країні», – додала виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода.

У Білорусі вдень 25 червня відбувся обшук у одного з адміністраторів популярного білоруського Telegram-каналу «РБ головного мозга» Ігоря Лосіка, після цього блогера затримали.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, на канал «РБ головного мозга» у Telegram підписані понад 165 тисяч користувачів, у твітері – більш ніж 173 тисячі.

Тиск на ЗМІ в Білорусі збігається з тиском Лукашенка на лідерів опозиції. Заарештовано головних потенційних кандидатів, і це, як вважають спостерігачі, стало найбільшим викликом Олександру Лукашенку за весь період його правління.

Білоруська Асоціація журналістів і 40 засобів масової інформації, що діють в Білорусії, 23 червня випустили спільну заяву з вимогою припинити «переслідування журналістів». У заяві міститься звинувачення на адресу білоруської влади в застосуванні насильства проти працівників ЗМІ.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.