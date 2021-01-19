Тихановська хоче повернутися до Білорусі і просить ОБСЄ про допомогу

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, якій довелося виїхати з країни після виборів президента 9 серпня, звернулася до ОБСЄ з проханням допомогти їй та іншим опозиційним політикам безпечно повернутися додому. Про це Тихановська заявила на своєму вебсайті, зазначивши, що висловила це прохання 17 січня під час онлайн-зустрічі з послами Європейського союзу в ОБСЄ.

«Разом із міжнародним співтовариством я хотіла б знайти можливість безпечно повернутися до Білорусі. Проти мене розпочато два кримінальні розслідування, і моє ім’я також внесли до міжнародного розшуку. Тому для мого повернення повинні бути спеціальні гарантії», - сказала Тихановська.

За її словами, арешт російського опозиціонера Олексія Навального свідчить, що «допомога міжнародної спільноти, особливо ОБСЄ, є надзвичайно важливою» в такому питанні.

У серпні після виборів президента та проголошення главою держави Олександра Лукашенка в Білорусі розпочалися масові протести. Опозиція заявила про перемогу Тихановської. У наступні дні після голосування кілька опозиційних діячів, в тому числі й Тихановська залишили країну через побоювання за власну безпеку.

Під час масових демонстрацій із вимогою відставки Лукашенка кількох протестувальників вбили та ще тисячі заарештували. Також були повідомлення про тортури та репресії щодо мітингувальників.

Тихановська запропонувала ОБСЄ організувати діалог із участю всіх сторін для вирішення кризи в Білорусі – шляхом створення контактної групи для початку переговорів між представниками Європейського союзу, білоруської опозиції та Лукашенка, який утримує владу в країні з 1994 року.

Лідерка опозиції Білорусі підтвердила, що підтримує проведення нових президентських виборів.