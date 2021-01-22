Міжнародна федерація з п’ятиборства не проводитиме чемпіонат світу в Білорусі влітку 2021

Міжнародна федерація з п’ятиборства (UIPM) заявила про перенесення Чемпіонату світу, який мав відбутися влітку 2021 року в Білорусі. Про це Федерація повідомила 22 січня.

«Виконавча рада Міжнародної федерації сучасного п’ятиборства (UIPM) проголосувала за перенесення Світових чемпіонатів UIPM із п’ятиборства та лазер-рану в Мінську», – йдеться в повідомленні організації.

Очікується, що змагання, яке має стати кваліфікаційним для Олімпійських ігор у Токіо 2020 року, відбудеться в ті ж дати – з 7 по 13 червня – в іншій локації. Її обіцяють повідомити найближчими днями.

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Виконавча рада UIPM схвально оцінила організацію змагань, за яку відповідала Білоруська федерація сучасного п’ятиборства, і висловила намір провести чемпіонати в майбутньому.

Водночас, як заявив президент Федерації Клаус Шорманн, керівництво установи «уважно стежило за подіями в Білорусі останніми місяцями та оцінювало можливість» провести змагання відповідно до попереднього плану. Зокрема враховувалися санкції, накладені Міжнародним олімпійським комітетом на білоруський комітет.

Зрештою, йдеться в заяві, після детального обговорення рада вирішила не проводити чемпіонати в Мінську цього літа.

«Окрему стурбованість викликало те, що чимленні держави-учасникці можуть не захотіти їхати до Білорусі в цей час, і члени Виконачої ради хотіли захистити чесність змагань та процесу кваліфікації на Олімпійські ігри, не ускладнюючи вже непросту ситуацію з пандемією коронавірусної хвороби», – пояснюють у Федерації.

18 січня Міжнародна федерація хокею з шайбою забрала у Білорусі право приймати цьогорічний чемпіонат світу з хокею, який повинен був відбутися у Мінську та Ризі. У федерації заявили, що рішення було «неминучим» і пов’язане з міркуваннями безпеки. Мінськ засудив це рішення.

Протести у Білорусі: коротко про головне Президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року, на той момент Олександр Лукашенко вже 26 років керував країною. Перші акції протесту розпочалися ще до дня голосування – через арешти та недопущення до участі у виборах опозиційних кандидатів. 9 серпня, у день президентських виборів, перші офіційні екзит-поли повідомили, що, за їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менше 7%. У відповідь на це, у Мінську та інших містах Білорусі, люди вийшли на вулицю, висловлюючи недовіру до оголошених результатів. Влада одразу вдалася до інформаційного блокування протестів: обмежили інтернет та мобільний зв'язок, а увечері перестали працювати новинні сайти. ОМОН та внутрішні війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, були вистріли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї; За різними даними, силовики затримали у містах Білорусі до семи тисяч людей. Затриманих принижували, погрожували зґвалтуванням, били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги. У відповідь на застосування сили 11 серпня протестувальники оголосили загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися понад 20 підприємств, серед них найбільші заводи – МАЗ та БелАЗ. Влада вдалася до адміністративного тиску на працівників підприємств і бюджетників і почала влаштовувати «акції на підтримку» Олександра Лукашенка, Силовики змінили тактику – перестали розганяти акції, а почали хапати людей на вулицях у різних містах, намагаючись посіяти страх; Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви. 8 серпня опозиція створила Координаційну раду із трансферу влади, члени якої ведуть переговори із представниками керівництва різних європейських країн. 23 вересня таємно відбулася інавгурація Олександра Лукашенка. США, ЄС, Велика Британія та інші країни не визнали результати виборів і легітимність інавгурації Лукашенка. Українську позицію озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба, за його словами, «інавгурація» Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі. Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту. Сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів та узурпації влади відкидає, він шукає підтримку у президента Росії Володимира Путіна. Тим часом протести тривають, а правозахисники кажуть про 12 тисяч затриманих людей, щонайменше шестеро загиблих та сотні важко травмованих.