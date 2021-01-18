МФХ забрала в Білорусі право проводити чемпіонат із хокею у 2021

Білорусь втратила право приймати цьогорічний чемпіонат світу з хокею, який повинен був відбутися в Мінську та Ризі. Це рішення підтвердила Міжнародна федерація хокею, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Організація стверджує, що рішення було «неминучим» і пов’язане з міркуваннями безпеки. Рада МФХ постановила, що наразі в Білорусі неможливо гарантувати безпеку команд, глядачів та чиновників.

Чемпіонат світу-2021 був запланований в Білорусі та Латвії з 21 травня по 6 червня.

Раніше сьогодні ж парламент Латвії відхилив можливість проведення ЧС-2021 разом із Білоруссю. Про це йдеться у заяві, опублікованій у понеділок Комітетом Сейму у закордонних справах.

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«Латвія відкидає будь-яку можливість проведення чемпіонату з хокею разом з Білоруссю, оскільки за нинішніх обставин, коли в Білорусі відбуваються жорстокі репресії, організація спортивного заходу такого масштабу в Мінську неприпустима», – цитує портал delfi.lv голову комісії Річардса Колеса.

Різні європейські неурядові організації закликали МФХ перенести Чемпіонату світу 2021 з Мінська через напружену політичну ситуацію в Білорусі.

11 січня Олександр Лукашенко заявив, що Міжнародна федерація хокею зазнала тиску через ситуацію навколо ЧС у Білорусі.