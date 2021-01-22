Білорусь: чоловіка госпіталізували в тяжкому стані після самопідпалу

Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані після того, як він підпалив себе на Площі незалежності в Мінську, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода 22 січня.

В мережі з’явилося відео, на якому до чоловіка, який горить, підбігають поліцейські і намагаються загасити вогонь.

Інцидент стався поблизу будівель уряду, парламенту, міської адміністрації Мінська та міської ради.

Прессекретарка мінської адміністрації Наталя Ханусевич заявила, що інцидент розслідується. Речниця Міністерства внутрішніх справ Ольга Чамаданова додала у своїй заяві, що «наразі неможливо надати детальну інформацію про інцидент».

Читайте також: Тихановська закликала ООН скликати засідання Ради безпеки через ситуацію в Білорусі

«Слідча група була направлена на місце. Щойно ми будемо знати всі обставини навколо інциденту, ми повідомимо громадськість», – сказала Чамаданова.

Представники Міністерства охорони здоров’я заявили, що чоловік, особа якого не розголошується, перебуває в непритомному стані та має опіки понад 50 відсотків тіла.

Протести в Білорусі спалахнули в день президентських виборів 9 серпня 2020 року, коли були повідомлені перші результати, озвучені владою. Відтоді ці протести тривають практично щодня. І в Білорусі, і у світі широко вважають, що офіційні результати виборів були сфальсифіковані.

Читайте також: Міжнародна федерація з п’ятиборства не проводитиме чемпіонат світу в Білорусі влітку 2021

Демонстранти виступають із єдиними вимогами: відставки Олександра Лукашенка, який називає себе переобраним президентом Білорусі, проведення нових чесних президентських виборів, а також звільнення всіх політичних в’язнів і притягнення до відповідальності винних у побиттях і катуваннях затриманих учасників протестів.

За час протестів у Білорусі, за оцінками правозахисників, пройшли через затримання й арешти понад 32 тисячі людей. Сотні людей заявили про катування й жорстоке поводження з боку силовиків. Кілька людей унаслідок жорстоких дій силовиків при розгонах протестів загинули.