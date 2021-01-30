Прокуратура Білорусі хоче заборонити біло-червоно-білий прапор

Генпрокуратура Білорусі може визнати екстремістським біло-червоно-білий прапор, символ протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Представник відомства в ефірі державного телеканалу ввечері 29 січня сказала, що до них нібито надійшло колективне звернення громадян (понад ста осіб), які просять заборонити прапор через суд, і такий пакет документів відомство вже готує.

За даними прокуратури у зверненні йдеться про те, що цей прапор асоціюється з німецькою окупацією під час Другої світової війни.

Ця символіка в сучасній Білорусі формально не заборонена. Але її використання як «незареєстрованої символіки» на практиці переслідується й карається.

Державним прапором Білорусі в 1991–1995-му був національний біло-червоно-білий прапор. Він був державними символом і Білоруської Народної Республіки, яка виникла після розпаду Російської імперії в 1918 році, але проіснувала лише кілька місяців, перш ніж її окупували більшовики.

А біло-червоно-білий прапор став символом не тільки політичної опозиції, а й широких масових громадянських протестів, які відбуваються в Білорусі з дня суперечливих президентських виборів 9 серпня 2020 року.

Опозиційна координаційна рада створила петицію в інтернеті проти визнання біло-червоно-білого прапора екстремістським. Біло-червоно-білий прапор, який був державним прапором від 1991 по 1995 рік, є прикладом нематеріальної культурної цінності, відзначається в документі. На момент публікації свої підписи під петицією поставили більше ніж 20 тисяч осіб.