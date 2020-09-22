У Мінську комунальники зняли з балкона тканину з написом «Це не прапор»

На балконі в столиці Білорусі Мінську хтось із жителів повісив шматок білої тканини з написом червоними буквами «Це не прапор». 22 вересня до будівлі під’їхав автомобіль комунальних служб, і за допомогою підйомника співробітник зняв тканину, передає Tut.by.

Шматок із незвичайним написом висів на балконі третього поверху.

Чоловік, який піднімався на висоту, був без шолома і під час роботи курив сигарету.

Учасники протестів у Білорусі використовують національний біло-червоно-білий прапор, який втратив статус державного в 1995 році. Тоді президент Олександр Лукашенко повернув прапор, який використовувався в Білоруській РСР.